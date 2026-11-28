Para empezar, el traspaso es el procedimiento que se realiza ante los organismos de tránsito y el que garantiza que la propiedad del vehículo…

Uno de los gastos que deben asumir los compradores es el traspaso. Antes de hablar de entrega de llaves, papeles o precios finales, es esencial que conozca: ¿qué trámites y cuánto debo pagar al comprar un vehículo (moto o carro) de segunda mano?

Comprar un carro o una moto usada puede significar un ahorro para su bolsillo. Aunque también implica más que acordar el precio con el vendedor y cerrar la venta.

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¿Cuánto cuesta el traspaso de un carro o una moto usada?

Para empezar, el traspaso es el procedimiento que se realiza ante los organismos de tránsito y el que garantiza que la propiedad del vehículo quede legalmente registrada. Omitirlo o dejarlo a medias suele traducirse, más adelante, en multas e impuestos cobrados a quien ya vendió o problemas legales.

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¿Cuánto cuesta hacer el traspaso de un carro o moto?

Cada año el valor cambia. En 2026 el valor del traspaso no es un monto único ni fijo porque cambia de ciudad a ciudad. Por ejemplo, en Bogotá ya se manejan referencias para realizar el proceso.

En términos generales, estos son los rangos que se están viendo este año:

Traspaso de un carro particular: alrededor de COP 250.000 .

alrededor de . Traspaso de una moto: cerca de COP 140.000.

Estos montos corresponden al costo base del trámite y sirven como punto de partida. Sin embargo, el valor final puede cambiar ligeramente según la ciudad en que se realice el trámite, pues el organismo de tránsito donde se haga el proceso y si al trámite se le suman otros conceptos adicionales.

Requisitos para hacer el traspaso de un vehículo

Antes de iniciar el trámite, es importante que comprador y vendedor verifiquen que cumplen con las siguientes condiciones, según la información oficial de la Alcaldía de Bogotá:

Comprador y vendedor deben estar inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), ya sea como personas naturales o jurídicas.

El vehículo debe estar matriculado en Bogotá y registrado en el RUNT.

El SOAT debe estar vigente y correctamente cargado en el RUNT.

La revisión técnico-mecánica, cuando aplique, debe estar al día y registrada en el sistema.

Tanto el comprador como el vendedor deben estar a paz y salvo por multas de tránsito a nivel nacional.

El vehículo debe contar con paz y salvo del impuesto, el cual se valida a través de la Secretaría de Hacienda.

Si alguna de las partes es una persona jurídica, se verificará el certificado de existencia y representación legal en el RUES.

Además, debe tener en cuenta que debe aportar algunos documentos, al momento de realizar el trámite. Se trata de:

Documento de identidad.

Formulario de solicitud del trámite del Registro Nacional Automotor, debidamente diligenciado.

Contrato de compraventa del vehículo o un documento equivalente que deje constancia de la transferencia del derecho de dominio, conforme a las normas civiles y/o mercantiles.

Comprobante de pago de la retención en la fuente, junto con el recibo de pago de la tarifa del trámite.

Paso a paso para dejar un vehículo a nombre del nuevo propietario

Una vez se tienen claros los requisitos y los documentos, el proceso sigue un orden definido. Según la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá, este es el paso a paso que se debe seguir para realizar el traspaso del vehículo:

Agendar la cita a través del sitio web de la Ventanilla Única de Servicios , ingresando a la opción “Agenda tu cita”.

a través del sitio web de la , ingresando a la opción “Agenda tu cita”. Asistir al punto de atención en la fecha y hora seleccionadas al momento de la solicitud.

en la fecha y hora seleccionadas al momento de la solicitud. Presentar contrato de mandato , únicamente si el trámite lo realiza un tercero o el nuevo propietario del vehículo.

, únicamente si el trámite lo realiza un tercero o el nuevo propietario del vehículo. Entregar la documentación requerida y efectuar el pago correspondiente en la caja de la Ventanilla.

y efectuar el pago correspondiente en la caja de la Ventanilla. Hacer seguimiento al trámite desde cualquier dispositivo. Ahí se indicará cuándo debe regresar para reclamar la licencia de tránsito que certifica al nuevo propietario. Este paso no requiere cita previa.

desde cualquier dispositivo. Ahí se indicará cuándo debe regresar para reclamar la licencia de tránsito que certifica al nuevo propietario. Este paso no requiere cita previa. Reclamar la licencia de tránsito en el módulo de Entrega de documentos, presentando el desprendible del radicado.

Puede consultar los detalles del trámite en la página oficial de la alcaldía que corresponda a la ciudad en la que vaya a realizar el traspaso del vehículo.

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