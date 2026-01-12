¿Cuánto me deben descontar de salud y pensión en 2026 si gano el salario mínimo?

Imagen de referencia. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El salario mínimo en Colombia para 2026 fue fijado en COP 1.750.000, tras un incremento del 23 % frente al año anterior. Con ese ajuste, también aumenta el valor en pesos de los aportes obligatorios a salud y pensión que se descuentan directamente de la nómina de los trabajadores formales.

Aunque los porcentajes de cotización no cambiaron, el mayor salario base implica un descuento mensual más alto para quienes ganan el mínimo.

¿Cómo se calculan los descuentos por seguridad social?

En el sistema colombiano de seguridad social, los aportes se calculan como un porcentaje del salario mensual.

Para los trabajadores con contrato laboral, la distribución es la siguiente:

Pensión: 16 % del salario (12 % lo paga el empleador y 4 % lo paga el trabajador)

Salud: 12,5 % del salario (8,5 % lo paga el empleador y 4 % lo paga el trabajador)

Así las cosas, esto significa que al trabajador se le descuenta el 8 % de su salario cada mes por estos dos conceptos.

Cuánto le descuentan si gana el mínimo en 2026

Con un salario mínimo de COP 1.750.000, los descuentos mensuales quedan así:

Salud (4 %): COP 70.000

Pensión (4 %): COP 70.000

Total descontado al trabajador: COP 140.000 mensuales

Este valor corresponde únicamente a los aportes a salud y pensión y se descuenta directamente del salario antes de otros posibles conceptos.

¿El auxilio de transporte entra en el cálculo?

No. Recuerde que el auxilio de transporte no hace parte de la base para calcular los aportes a salud y pensión.Es decir, aunque el trabajador reciba este auxilio, no se le descuentan aportes sobre ese monto.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.