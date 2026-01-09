China reduce beneficios fiscales a exportaciones para aliviar tensiones comerciales globales

Los beneficios fiscales para exportadores alcanzaron USD 286.000 millones de enero a noviembre de 2025. Con este recorte se reforzarán los ingresos públicos, que están en descenso. Foto: EFE - OLIVIER HOSLET

China cancelará o reducirá las devoluciones fiscales sobre cientos de productos, en un intento de Pekín por tranquilizar a sus socios comerciales, preocupados por el aumento de las exportaciones chinas.

A partir del 1 de abril, el Gobierno chino eliminará las devoluciones del impuesto sobre el valor añadido para 249 productos, entre los que se incluyen las células solares, las tejas cerámicas y el hexafluorofosfato de litio, según informó el Ministerio de Finanzas en un comunicado el viernes. Los tipos de devolución de 22 productos relacionados con las baterías, como las baterías de iones de litio, se reducirán del 9 % al 6 %, y se prevé su eliminación total a partir del 1 de enero de 2027, añadió.

China está tomando medidas voluntarias para frenar las exportaciones de algunos productos, ya que las tensiones comerciales con socios como la UE siguen siendo intensas a pesar de la tregua arancelaria con Estados Unidos. Antes del anuncio de hoy, ya se habían aplicado algunos controles a los envíos de acero y coches eléctricos mediante medidas como la concesión de licencias, según escribieron los economistas de Citigroup Inc. en una nota anterior.

“Pekín está tomando más medidas para abordar sus desequilibrios comerciales”, afirmó Michelle Lam, economista de Societe Generale SA para la Gran China. “Esto ayudará en cierta medida, aunque el aumento del superávit comercial de China en los últimos años sigue siendo demasiado grande como para aliviar las preocupaciones de sus socios comerciales”.

Las industrias chinas, incluida la solar, han estado luchando contra el exceso de capacidad y la intensa competencia de precios. La eliminación de las devoluciones de impuestos a la exportación podría acelerar el fracaso de las empresas más débiles que dependen de las ventas en el extranjero, lo que ayudaría a aliviar el exceso de oferta en el sector, según la consultora Trivium China.

La reducción de las devoluciones fiscales a las exportaciones puede ayudar a reforzar los ingresos públicos de China, que están en descenso. Los beneficios para los exportadores aumentaron un 5,6 % interanual hasta alcanzar casi CNY 2 billones (USD 286.000 millones) en los primeros 11 meses de 2025, según los últimos datos oficiales, lo que supone alrededor del 8 % de los ingresos públicos generales en ese periodo.

