Estas son las personas que deben actualizar el RUT en la DIAN en 2026

Este año, nuevamente, los impuestos vuelven a ser tema de conversación. Este año, un grupo de contribuyentes deberá actualizar el Registro Único Tributario, un dígito del que dependen declaraciones, facturación, contratos con el Estado, cambios de régimen y, en muchos casos, la validez misma de la información con la que la DIAN ejerce control fiscal.

La regla es simple, aunque tiene sus nudos. Toda persona natural o jurídica debe actualizar su RUT dentro del mes siguiente a cualquier cambio relevante. No hacerlo expone al contribuyente a inconsistencias, bloqueos de trámites, sanciones y reclasificaciones automáticas.

La DIAN define la actualización como cualquier modificación o adición en los datos de identificación, ubicación o clasificación tributaria. Es gratis y puede hacerse de forma virtual en la mayoría de los casos.

Este cambio pretende mantener alineada la información con la realidad económica y jurídica del contribuyente. Si esa realidad cambia y el RUT no, el sistema asume que el error es del contribuyente.

¿Quiénes deben hacerlo en 2026?

Hay varios grupos claramente identificables para este año:

1. Personas naturales con cambios recientes

Quienes cambiaron de actividad económica, domicilio, responsabilidades tributarias o condición frente al IVA deben reflejarlo en el RUT.

2. Contratistas del Estado

La DIAN ha sido explícita. Si va a firmar o ejecutar contratos en 2026, el RUT debe estar actualizado. No basta con que el documento exista; debe reflejar la actividad y responsabilidades vigentes al momento del contrato.

3. Contribuyentes que cambian su condición frente al IVA

Aquí está uno de los focos más sensibles. El paso de responsable a no responsable del IVA, o el camino inverso, exige actualización del RUT y conlleva efectos prácticos inmediatos.

Por ejemplo, un no responsable del IVA no declara ese impuesto ni lo discrimina en factura, pero debe cumplir requisitos estrictos de ingresos, establecimientos y control fiscal.

Un responsable del IVA debe facturar con numeración autorizada, presentar declaraciones periódicas y, en ciertos casos, practicar retenciones.

4. Inscritos en el Régimen Simple de Tributación (RST)

Quienes incumplan requisitos no subsanables deben actualizar el RUT informando esa condición bajo juramento. La DIAN puede verificar y, de ser necesario, excluir automáticamente al contribuyente del régimen.

5. Personas que cesan actividades

El cese definitivo de actividades sujetas al IVA debe informarse y registrarse. Mientras no se actualice el RUT, la DIAN presume que la actividad continúa, incluso si no hay ingresos.

En general, estas actualizaciones se notifican preferentemente por medios electrónicos y quedan visibles en los servicios transaccionales.

¿Qué no puede modificarse libremente?

No toda la información del RUT es editable sin verificación. La DIAN mantiene controles específicos:

Los datos de identificación requieren validación.

La dirección solo puede modificarse dos veces en seis meses de forma virtual.

Las responsabilidades tributarias no pueden eliminarse libremente; algunas solo se asignan o retiran por decisión de la DIAN.

La información de usuarios aduaneros tiene reglas propias.

Cuando el sistema detecta inconsistencias o exceso de cambios, el trámite pasa a revisión formal.

El contexto fiscal de 2026

Con las escasas formas del Estado (por ahora) para recaudar la caja que requiere el Estado para este año, la DIAN apretará aún más el margen a los contribuyentes. Este año, el conjunto incluye declaraciones de renta, IVA, retenciones, SIMPLE, impuesto al patrimonio, activos en el exterior y múltiples tributos sectoriales que dependen de una clasificación correcta del contribuyente.

La UVT fijada para 2026 en COP 52.374 redefine umbrales, obligaciones y periodicidades. Un RUT desactualizado puede ubicar al contribuyente en un régimen que ya no le corresponde o dejarlo por fuera de uno al que sí tenía derecho.

