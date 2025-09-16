Dignidad Mayor: pasos y requisitos para el pilar solidario de reforma pensional

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Como parte de la Reforma Pensional, Prosperidad Social se encuentra en la búsqueda de mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, dentro de la campaña Dignidad Mayor.

Se trata del programa que entregará una renta básica solidaria, es decir, un bono pensional de $230.000 mensuales. Esto hace parte de uno de los pilares que comprende la reforma: el solidario.

Prosperidad Social es la encargada de administrar e implementar el Pilar Solidario; definir los mecanismos de pago y entrega, el tránsito progresivo del programa Colombia Mayor.

Además, la entidad realizará la inscripción directa, sin intermediarios, para que millones de adultos mayores accedan a este derecho.

Requisitos de inscripción

Personas mayores sin pensión.

Hombres a partir de los 65 años y mujeres desde los 60 años.

Hombres desde los 55 años y mujeres desde los 50 con pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, que no tengan pensión.

Campesinos.

Indígenas, raizales, negros, afrocolombianos y rom.

Cuidadores de personas con discapacidad que no cuenten con ingresos.

Colombianos que acrediten residencia en el territorio por mínimo diez años al momento de la inscripción.

Paso a paso para la inscripción

Hay dos modalidades en las que las personas pueden inscribirse en el programa, una vez compruebe que cumple los requisitos:

Virtual: entrar a la página web de Prosperidad Social e entrar a la página web de Prosperidad Social e ingresar los datos en el formulario

Presencial: dirigirse a la oficina de la gerencia regional de Prosperidad Social en su departamento, en las ferias de servicios o en las brigadas móviles de la entidad, con su documento de identidad.

Estos procesos, que custodia la información a través del Sistema de Información de Colombia Mayor, son gratuitos y no requieren ningún tipo de intermediación y mucho menos de algún pago.

🚨 Atención: quienes ya hacen parte del programa Colombia Mayor o se encuentran en lista de espera no es necesario realizar ninguno de estos procesos. La razón es que estas personas que ya cumplen los requisitos pasarán automáticamente al Pilar Solidario de la Reforma Pensional.

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, invitó a la población a sumarse a esta campaña, para que miles de adultos mayores cuenten con los recursos para garantizar las condiciones mínimas de dignidad en su vejez.

“Si conoce a una persona mayor, mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65, en condición de pobreza o vulnerabilidad, inscríbala”, expresó.

Estos son los canales de atención por si le surge alguna duda o desea conocer más información:

Página web: prosperidadsocial.gov.co Línea WhatsApp: 3188067329. Línea nacional: 6013791088. Línea gratuita nacional desde teléfono fijo: 01 8000 951100

