Precio del dólar hoy en Colombia: así arranca la divisa este 2 de octubre

Septiembre terminó con un alza de 2,72 % para la divisa: pasó de COP 3.220 a COP 3.307,50, unos COP 87,50 más. La TRM, por su parte,…

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera, se ubica en COP 3.307, cinco pesos por debajo de la anterior (COP 3.312,84). Frente al mismo día de 2025, la TRM es 14,99 % menor (COP 583 menos).

La moneda estadounidense abrió a la baja, con un registro en COP 3.286, doce pesos por debajo de la apertura de ayer (COP 3.298) y veinticuatro pesos menos que el cierre (COP 3.310).

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Septiembre terminó con un alza de 2,72 % para la divisa: pasó de COP 3.220 a COP 3.307,50, unos COP 87,50 más. La TRM, por su parte, pasó de COP 3.213 a COP 3.341,23, una subida de unos COP 128.

Dólar hoy en Colombia: qué pasó tras la decisión del Banrep

El miércoles, 30 de septiembre, la Junta Directiva del Banco de la República subió su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos (0,25 puntos porcentuales), de 12 % a 12,25 %. Cuatro miembros votaron por el alza, dos por mantenerla inalterada y uno por incrementarla en 50 puntos básicos.

La mayoría del mercado esperaba una pausa: cerca de tres de cada cuatro analistas encuestados anticipaban que la tasa se mantendría en 12 %.

En su comunicado, la Junta explicó que la inflación volvió a aumentar en agosto y se ubicó en 6,2 % anual, y que las expectativas de los analistas para diciembre subieron a 6,8 %. Advirtió además que el fenómeno de El Niño podría seguir presionando al alza los precios de alimentos y regulados, y que el entorno financiero internacional se ha vuelto algo más apretado. La decisión, dijo, "mantiene una política monetaria restrictiva", consistente con una inflación a la baja en 2027.

En la rueda de prensa, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, contó que, tras discutirlo con los demás miembros de la Junta, la conclusión fue que "un aumento moderado de 25 puntos básicos de la tasa de interés era la mejor política". La razón, explicó, es que se quería enviar una señal sin anticiparse a datos más precisos sobre los precios en las próximas semanas y los próximos meses.

El gerente del Banco, Leonardo Villar, dijo que las expectativas apuntan a que el próximo año la inflación vaya convergiendo gradualmente hacia la meta: "Posiblemente no para llegar hacia la meta a finales de 2027, pero sí en la dirección que permita en 2028 estar alrededor de 3 %".

Antes de conocerse la decisión, Daniel Londoño, country manager de Global66, había planteado escenarios para el dólar: "Con una inflación de 6,24 % en agosto y expectativas de cierre cercanas al 6,8 %, existe margen para una subida de tasas, reforzada por el reciente aumento de la Fed. Como el mercado ya descuenta una pausa, la clave estará en el resultado de la votación: una mayor división a favor de subir tasas podría respaldar al peso, mientras que una pausa más amplia podría presionarlo y llevar el dólar hacia los COP 3.400. Una subida inesperada, en cambio, podría llevarlo hacia COP 3.250 – COP 3.280. Las minutas del 5 de octubre darán más señales sobre el rumbo", afirmó.

El precio de las primeras operaciones de este jueves, cerca de COP 3.278, quedó dentro del rango que Londoño planteaba para una subida inesperada.

Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Grupo Cibest, dijo tras la decisión que el aumento muestra que la Junta le dio "mayor peso" a la persistencia de las presiones inflacionarias que al alivio derivado de la apreciación del peso.

¿Qué más está moviendo el precio del dólar?

La semana pasada, el peso colombiano fue la moneda de la región con mayor depreciación, con una caída de 4,4 %, y el viernes cerró en COP 3.312.

Según lo explicado por el director de investigaciones económicas y análisis de mercados del Banco de Bogotá, Camilo Pérez, aunque la devaluación observada en la última semana es importante, no es exclusiva del peso colombiano.

"En general, el dólar se ha fortalecido frente a la mayoría de monedas del mundo, como consecuencia de lo que hemos visto en materia de tasas de interés. La FED no solo incrementó la tasa sino que confirmó su expectativa de aumentarla nuevamente antes de terminar el año. Sin embargo, lo que entendió el mercado es que seguirán en aumento el próximo año", detalla.

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Desde afuera, los bonos de Estados Unidos están en el centro de la jornada. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó este jueves su nivel más alto en 24 años, 5,3402 %, durante una venta masiva de deuda pública y en medio del temor por el repunte de la inflación y la subida de los precios del petróleo. El de los bonos a 30 años llegó a 5,6807 %, también su máximo desde 2002.

La ola de ventas se sintió también en Europa. El interés del bono francés a diez años subió a 4,94 %, otro récord desde 2002, coincidiendo con la presentación del proyecto de presupuesto de 2027, en el que el gobierno prevé un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros. El del bono alemán a diez años escalaba a 3,62 %.

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El alza de los rendimientos se debe en buena medida al incremento de los precios del petróleo, en plena incertidumbre sobre el futuro del estrecho de Ormuz, vía marítima clave para el tránsito de hidrocarburos. Ese encarecimiento de la energía alimenta la inflación en las grandes economías, y los inversionistas esperan por eso que los bancos centrales endurezcan el crédito con subidas de tasas. Londoño ya había señalado que la presión sobre los rendimientos del Tesoro es "lo que más está moviendo al peso".

En Wall Street, la Bolsa de Nueva York abrió al alza este jueves, impulsada por los valores ligados a la inteligencia artificial (IA) tras los buenos resultados del fabricante de chips Micron, pese a la subida del rendimiento de los bonos. En las primeras operaciones, el Nasdaq avanzaba 0,49 %, el Dow Jones ganaba 0,22 % y el S&P 500 subía 0,27 %.

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Hacia las 3:00 a. m. en Colombia (08H00 GMT), el barril de Brent del mar del Norte subía 1,57 %, a USD 99,57, y el West Texas Intermediate, 1,91 %, a USD 92,15.

Hay que recordar que el precio del dólar responde, entre otros factores, a la dinámica de oferta y demanda. Cuando hay más dólares disponibles y la demanda se mantiene baja, su precio tiende a disminuir. En cambio, cuando la oferta se reduce y la demanda aumenta, el precio tiende a subir.

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Por eso, lo que ocurre con el precio del petróleo también puede incidir en la tasa de cambio en Colombia, dado que es uno de los principales productos de exportación del país. Cuando aumenta el precio del petróleo de referencia Brent, Colombia puede recibir más dólares por sus exportaciones, lo que incrementa la oferta de la divisa y puede ejercer presión a la baja sobre su precio.

A esto se suman variables de corte nacional, como las expectativas de los inversionistas sobre las políticas del actual Gobierno y los ajustes anunciados por el Ministerio de Hacienda al Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2026.

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¿Qué se espera para el dólar en Colombia en los próximos días?

Según Daniel Londoño, country manager de Global66, son tres los catalizadores que marcarán el movimiento del dólar en los próximos días: la decisión del Banco de la República, ya conocida, la agenda de la Fed y lo que ocurra en Medio Oriente.

En el frente local, las minutas de la reunión del Emisor, que permiten conocer más a fondo las razones por las cuales se tomó una u otra decisión de política monetaria, se conocerán el 5 de octubre. "Las minutas del 5 de octubre darán más señales sobre el rumbo", dijo Londoño.

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A esto se suman las expectativas por la próxima reunión de la Fed (27 y 28 de octubre), donde el PCE (indicador que mide la variación de los precios de la canasta de bienes y servicios en Estados Unidos), que se publicará el 30 de octubre, será determinante, como también lo será el informe de empleo de septiembre, que sale este viernes, 2 de octubre.

"Un registro fuerte consolida el rebote y deja el rango entre COP 3.350 y COP 3.400. Una sorpresa a la baja devolvería la tasa hacia COP 3.250″, detalla el country manager de Global66.

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Finalmente está lo que pueda ocurrir en Medio Oriente.

"El plazo de una semana que Teherán le habría dado a Washington vence en los próximos días, mientras ambos gobiernos, según versiones de prensa, exploran un acuerdo por fases para reabrir Ormuz. Una escalada llevaría el Brent por encima de USD 115, y en el régimen actual eso ya no funciona como el seguro para el peso que fue a comienzos de septiembre, porque el crudo caro se traduce primero en más inflación y tasas más altas en Estados Unidos. Un acuerdo bajaría el petróleo y le quitaría ingresos a Colombia, pero también aliviaría la presión sobre los rendimientos del Tesoro, que es lo que más está moviendo al peso", señaló Londoño.

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