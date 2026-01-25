Semana crucial de tasas de interés: ¿qué caminos tiene el dólar en Colombia?

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Andrew Harrer

El dólar lleva varias semanas oscilando los COP 3.700, tocando mínimos que no se veían hace casi cinco años, cuando el mundo apenas estaba despertando del coma inducido que trajo la pandemia de covid-19.

Tan sólo el viernes pasado, la divisa cerró las negociaciones del mercado en COP 3.602. La Tasa Representativa del Mercado fijada por la Superintendencia Financiera se encuentra actualmente en COP 3.637,88.

Para Juan Carlos Velásquez, líder de Tesorería y Head of ALM de la fintech Littio, “en un entorno global caracterizado por un apetito moderado por el riesgo y datos macroeconómicos mixtos, el dólar en Colombia ha protagonizado una jornada de defensa técnica en torno a la barrera de los $3.600”.

¿Cuáles son las tensiones que influenciarán esta semana al dólar?

Esta semana hay dos decisiones de gran calado que pueden influenciar la cotización de la moneda en Colombia: tasas de interés tanto en la Reserva Federal de EE.UU., como en el Banco de la República, en Colombia.

El banco central de Estados Unidos, se encamina a hacer esta semana lo que el presidente Donald Trump detesta: mantener los tipos de interés sin cambios y defender celosamente su independencia ante las presiones de la Casa Blanca.

La tradicional reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos se celebrará el martes y miércoles próximos. Y según los analistas financieros, las tasas permanecerán en el rango de entre 3,50% y 3,75% decidido en diciembre.

El mercado aumenta la probabilidad a 96,6 %, a que la tasa de referencia se mantenga en el rango de 3,50 % – 3,75 % en la reunión del 28 de enero, consolidando este escenario como el caso base, de acuerdo con el barómetro de tasas de interés de la Fintech Global 66.

El contexto actual es diferente al de la última reunión, no porque la situación económica haya evolucionado de manera fundamental, sino porque el presidente de la institución monetaria, Jerome Powell, acabó por oponerse abiertamente a Trump.

El presidente Donald Trump ha buscado acelerar la salida de Powell, cuyo periodo al frente de la Fed termina en mayo, a base de insultos y cuestionamientos de su competencia y honestidad. También le abrió una investigación.

Por el lado del Banco de la República, el mercado proyecta que habrá un aumento en las tasas de interés.

Por ejemplo, la mayoría de analistas consultados para la Encuesta de Opinión Financiera Fedesarrollo proyectan que en la próxima decisión de la junta directiva del Banco de la República habrá un ajuste al alza en los tipos de interés, llevándolos a 9,75 %.

Bajo la perspectiva de los participantes de ese sondeo, las tasas del Banrep finalizarían 2026 en 11,25 %, lo que nos devolvería al escenario de junio de 2024.

En el plazo más inmediato, las proyecciones siguen ubicando la divisa en los niveles actuales para esta semana, pues, tanto para el caso de la Fed, como el del Banrep, ya se da por descontado cuáles serán los movimientos de la divisa.

Si la divisa se mantiene estable, Velásquez asegura que “identificar un piso fuerte en $3.600 permite a las personas y empresas tomar decisiones de cobertura más informadas, evitando la compra impulsiva en los picos de volatilidad”, señala.

Sin embargo, el movimiento del Banrep puede ofrecer algunas sorpresas, pues no sólo se trata de mirar el resultado final, sino también cómo se conformó la votación y qué dice el comunicado de la junta directiva de la entidad.

Vale aclarar acá que esta será la primera decisión del Banco sobre tasas luego del histórico aumento de 23 % que decreto el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Si el movimiento de la junta es más agresivo de lo presupuestado, así como el lenguaje del comunicado, puede haber una desvalorización del peso, lo que podría elevar el precio del dólar en el país, según algunos analistas.

Pero, de entrada, lo que se advierte es que el mercado da por descontado que las tasas se mantendrán estables en EE.UU. y que el Banrep efectuará un ajuste al alza.

