Sigue pelea entre DIAN y Ecopetrol: nueva medida contra la petrolera por COP 5,3 billones

Ecopetrol notificó al mercado recientemente que la DIAN aplicó una nueva medida contra la compañía por COP 5,3 billones, que se enmarca en el pleito entre la compañía y la dirección de impuestos por una interpretación sobre cuánto IVA debe pagar la petrolera por las importaciones de gasolina.

La resolución corresponde a lo que, según la DIAN, es un ajuste de cuentas sobre el valor en el IVA entre 2022 y 2024; el valor final también comprende una sanción impuesta por la autoridad tributaria.

Esta resolución fue publicada en agosto del año pasado, pero contra ella se interpuso un recurso de reconsideración. El monto de COP 5,3 billones corresponde a la ratificación de la resolución luego de la aplicación del recurso.

¿Cómo entender la batalla legal entre la DIAN y Ecopetrol?

Para entender cómo llegamos hasta acá hay que remontarse a un concepto de diciembre de 2024, en el cual la DIAN aseguró que la gasolina y el diésel que produce e importa Ecopetrol deben ser sujetos a un IVA del 19 % (actualmente están exentos); además, la diferencia porcentual debe aplicarse desde 2022.

Aquí vale aclarar que Reficar tiene un tratamiento tributario especial porque se encuentra en una zona franca.

Para noviembre del año pasado, la DIAN le había pasado a Reficar seis liquidaciones oficiales por un valor acumulado de COP 1,89 billones, entre IVA, sanciones e intereses. Para ese momento, dos de estas ya estaban en firme y cuatro estaban en proceso de reconsideración.

Por su parte, la DIAN le había pasado a Ecopetrol directamente dos liquidaciones. Ambas sumaban COP 9,39 billones. Una de estas fue la que acaba de ser confirmada (por COP 5,3 billones, entre IVA, sanciones e intereses). La otra continúa en proceso de reconsideración.

En 2025, la petrolera ha hecho los pagos, mientras avanzan los recursos en los que defiende que la DIAN tiene una interpretación incorrecta de la ley.

Para este punto resulta bastante probable (por no decir que certero), que todas las resoluciones de la DIAN contra Reficar y Ecopetrol quedarán en firme, lo que representaría un golpe de unos COP 11,2 billones.

Si la visión de la DIAN eventualmente continúa en pie, esto representaría un incremento adicional de COP 1.330 por galón de gasolina y de COP 440 en diésel, según cálculos de Julio César Vera, presidente de Xua Energy.

A través de un comunicado, la petrolera aseguró que “esta controversia jurídica se ha desarrollado en términos colaborativos y bajo un esquema de trabajo conjunto entre la compañía y la autoridad tributaria. Ecopetrol ratifica su compromiso de cumplir a cabalidad sus obligaciones tributarias y aduaneras, y será respetuosa de las decisiones que resuelvan esta controversia ante las instancias correspondientes”.

