Dólar en Colombia: por qué cambiará el precio de la divisa esta semana

El dólar inicia la segunda semana de febrero a medio camino entre los COP 3.700 y los COP 3.600 en Colombia. Aunque su precio ha cambiado poco en los últimos días, lo cierto es que la tasa de cambio viene mostrando movimientos diarios que reflejan un entorno internacional inestable y expectativas divididas sobre lo que pueda ocurrir en los próximos días.

Así se está moviendo el dólar

El dólar comenzará la semana con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de COP 3.670,20. Frente a un año atrás, este nivel representa una caída de 10,78 %, mientras que, en comparación con el mismo día del mes anterior, muestra una reducción de 2,1 %.

En el mercado spot, el dólar se movió la semana pasada dentro de un rango entre COP 3.613 y COP 3.710, y en las casas de cambio, el precio promedio al 8 de febrero se ubicó en COP 3.543 para la compra y en COP 3.713 para la venta.

¿Qué está moviendo hoy al dólar?

Según el más reciente informe del mercado cambiario de Bancolombia, el comportamiento reciente del dólar en Colombia ha estado marcado, principalmente, por un escenario de debilidad de la moneda estadounidense a nivel global.

De ahí que, durante un largo tramo del año pasado y lo corrido de este, el peso colombiano esté mostrando una apreciación frente a la moneda estadounidense, impulsada por factores externos como la incertidumbre internacional y las expectativas sobre el rumbo de las tasas de interés en Estados Unidos.

El banco explicó que, en medio de las tensiones geopolíticas recientes, varios inversionistas aumentaron su demanda por activos considerados refugio, mientras que, al mismo tiempo, se observó una recuperación de los flujos de capital hacia economías emergentes, lo que redujo la presión sobre monedas como el peso colombiano.

A este entorno internacional se sumaron factores locales. Bancolombia señaló que el mercado también estuvo atento a las decisiones del Ministerio de Hacienda sobre sus operaciones de deuda en dólares y al incremento de la tasa de interés del Banco de la República (al 10,25 %), una decisión que sorprendió al mercado y aumentó el atractivo relativo de los activos en pesos.

Sin embargo, el banco advirtió que las compras de dólares por parte del Minhacienda y la atención sobre las finanzas públicas han limitado una apreciación mayor de la moneda local.

La balanza se inclina a lo internacional

Para algunos expertos, el comportamiento reciente del dólar en Colombia refleja un mercado más sensible a las noticias externas y a los datos económicos que se van conociendo día a día.

Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66, explicó que los movimientos del dólar en la última semana han estado ligados, principalmente, a datos de inflación en Estados Unidos y a ajustes en las expectativas sobre las tasas de interés, factores que han generado presiones alcistas leves en algunos momentos.

Aun así, señaló que el dólar acumula una caída cercana al 2,2 % en lo corrido de 2026, lo que muestra que, pese a la volatilidad reciente, no se ha consolidado una tendencia alcista fuerte.

Un dólar más débil en el mundo, ¿a propósito?

A criterio del Consejo de Empresas Americanas, la debilidad reciente del dólar a nivel global no necesariamente es una señal de problema para la economía estadounidense.

En una entrevista con este diario, Ricardo Triana, director ejecutivo del CEA Colombia, explicó que un dólar menos fuerte encaja con la estrategia económica que ha promovido el presidente Donald Trump, enfocada en producir más dentro de Estados Unidos y vender más al exterior.

Según Triana, un dólar más barato facilita las exportaciones y mejora la competitividad de las empresas estadounidenses, por lo que su depreciación no sería un resultado accidental, sino coherente con un conjunto de decisiones económicas y comerciales. En ese sentido, señaló que el dólar no funciona únicamente como un indicador de estabilidad económica, sino también como una herramienta al servicio de objetivos como el empleo y la reindustrialización.

Desde la perspectiva de las empresas estadounidenses con operaciones en Colombia, el CEA añadió que un dólar más competitivo puede favorecer mayores flujos de inversión y comercio entre ambos países, sin afectar de manera significativa la competitividad global de Estados Unidos.

Los factores locales que también pesan

Pese a los vientos internacionales que están depreciando al dólar, lo que ocurra con la divisa no puede desligarse de lo que ocurre con la economía local.

Sebastián Chacón Marín, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, señaló que uno de los factores que ha influido es el aumento de la inflación en enero, asociado al incremento del salario mínimo, un ajuste que ya estaba en el radar del mercado.

Chacón también advirtió que la atención de los inversionistas está puesta en el frente fiscal, especialmente tras el anuncio de un recorte presupuestal por COP 16 billones y las dudas sobre cómo se financiará el presupuesto del Gobierno para 2026.

Según explicó, estos elementos inciden directamente en la confianza y en la percepción de riesgo del país, factores que suelen reflejarse en el precio del dólar.

A esto se suma la decisión del Banco de la República. Una medida que, según Chacón, puede hacer más atractivos los activos en pesos frente al dólar, aunque el efecto final dependerá de cómo evolucione la inflación y de la claridad que tenga el mercado sobre las cuentas públicas.

¿Qué esperan los analistas para el dólar?

Bancolombia considera que, en el corto plazo, el dólar podría moverse dentro de un rango acotado durante febrero, entre COP 3.580 y COP 3.750, en línea con el entorno internacional y los factores locales que sigue de cerca el mercado.

En contraste, el Banco de Bogotá maneja una proyección más alta para febrero de 2026, al ubicar la tasa de cambio en COP 4.183.

Para Global66, si persisten las presiones fiscales en Colombia y una postura cautelosa de la Reserva Federal, el dólar podría ganar impulso hacia niveles entre COP 3.720 y COP 3.750. No obstante, una moderación de la inflación podría generar retrocesos hacia rangos de COP 3.650 a COP 3.680.

Según Fedesarrollo, en su más reciente Encuesta de Opinión Financiera, la expectativa promedio del mercado ubicó la tasa de cambio en COP 3.830 para diciembre de 2026.

