¿En qué van las negociaciones con Ecuador sobre aranceles? Camioneros rechazan anuncio

Transportadores realizan marchas, manifestaciones y bloqueos en la calle 13 de Bogotá por el paro camionero, en agosto de 2025. Foto: Cristian Garavito

Las negociaciones entre Colombia y Ecuador para desmontar los aranceles bilaterales del 30 % sobre una serie de bienes avanzaron el viernes pasado con una primera reunión en Quito, aunque sin acuerdos concretos.

Tras ese encuentro, la Cancillería de Ecuador divulgó un comunicado sobre los temas tratados, en el que la entidad señaló un eventual compromiso de Colombia para permitir el ingreso de camiones ecuatorianos, lo que generó el rechazo de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC).

En un comunicado divulgado este domingo 8 de febrero, la ACC calificó ese eventual compromiso como una decisión “grave, equivocada y muy perjudicial para los camioneros colombianos” y advirtió que el transporte directo transfronterizo “ya demostró en el pasado ser un factor para propiciar el monopolio de grandes empresas y el contrabando de combustibles, medicamentos, narcóticos, trata de personas y otras actividades ilícitas”.

Así van las negociaciones entre Colombia y Ecuador

La primera reunión entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, realizada el viernes en Quito, concluyó sin una solución para desmontar los aranceles del 30 % que ambos países se impusieron de manera recíproca.

Durante el encuentro, Colombia solicitó la suspensión de la resolución arancelaria adoptada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) el pasado 24 de enero, una petición que, según la Cancillería ecuatoriana, será evaluada en una etapa posterior de las conversaciones.

Al no obtener una suspensión inmediata de los aranceles, el Gobierno colombiano anunció que procederá con una demanda ante la Comunidad Andina (CAN) por el incumplimiento del Acuerdo de Cartagena.

En contexto: Colombia procederá con demanda contra Ecuador ante la CAN, tras reunión en Quito

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, en la reunión se abordaron temas de seguridad, control fronterizo, energía y comercio, y se acordó “tratar de manera integral los asuntos pendientes en la relación comercial bilateral”, los cuales seguirán siendo discutidos en próximas reuniones.

La entidad ecuatoriana divulgó un comunicado que señala que, en materia de transporte, “Colombia acepta el paso de camiones ecuatorianos a territorio colombiano sin necesidad de trasbordo, en reciprocidad al trato que Ecuador brinda al transporte colombiano”.

El mismo comunicado precisa que ambos países “convienen levantar las medidas arancelarias en cuanto se firme un acuerdo entre sus autoridades que abordará todos los temas planteados en esta agenda de trabajo”.

La “alerta máxima” del sector camionero

Tras conocerse el anuncio divulgado por la Cancillería de Ecuador, la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) aseguró que el sector se mantiene en “alerta máxima” frente a un eventual ingreso de camiones ecuatorianos al país.

El gremio insistió en que cualquier decisión relacionada con el ingreso de vehículos extranjeros debe ser discutida previamente con los actores del sector y enmarcarse en condiciones claras de competencia y control, en especial en un contexto de tensiones comerciales aún sin resolver entre Colombia y Ecuador.

En un mensaje a través de X (antes Twitter), la ACC señaló: “¿por qué el Gobierno (colombiano) está empujando a camioneros y ciudadanos del sur del país a una movilización?“.

Un pulso comercial (y político) aún sin resolver

Las tensiones entre Colombia y Ecuador se desencadenaron el pasado 21 de enero, cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, argumentando falta de cooperación de Colombia en materia de seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico.

Un día después, el Gobierno colombiano respondió con una medida similar sobre una lista de productos ecuatorianos y anunció, además, la suspensión de las transacciones internacionales de energía eléctrica con ese país.

En contexto: La lista de productos de Ecuador que quedarían con arancel del 30 % en Colombia

El pulso se amplió días después con nuevas decisiones unilaterales. Ecuador incrementó en más de 900 % la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través de su sistema de oleoductos, lo que elevó el costo por barril de niveles cercanos a los USD 3 a valores superiores a los USD30.

En Colombia, el Ministerio de Minas y Energía calificó la medida como una “agresión económica” y defendió la suspensión de la venta de energía como un acto de reciprocidad.

En medio de ese escenario, gremios empresariales de ambos países han advertido sobre los efectos económicos del conflicto. El intercambio comercial bilateral supera los USD 2.800 millones anuales y presenta una alta complementariedad en sectores como energía, manufacturas, agroindustria, medicamentos y transporte.

En el peor de los escenarios, con aranceles prolongados en el tiempo, estimaciones gremiales hablan de pérdidas de entre US$250 millones y US$750 millones al año para exportadores colombianos.

Aunque el viernes se dio un primer acercamiento formal entre las cancillerías de ambos países, las negociaciones continúan abiertas y sin acuerdos definitivos.

