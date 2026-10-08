Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 8 de octubre

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El dólar hoy en Colombia registra una apertura en COP 3,241.50. Esto se traduce en un alza frente al cierre del pasado miércoles 7 de octubre que estuvo en COP 3.239.
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) está en COP 3,238.88.
Durante la primera semana de octubre, los analistas determinaron que en el frente internacional, los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense mantuvieron el atractivo de los activos en dólares. Sin embargo, las cifras de empleo de septiembre, inferiores a las previstas por el mercado, contribuyeron a moderar la fortaleza de la moneda.
En contexto: Dólar hoy en Colombia: así cerró el precio de la moneda para el 7 de octubre
A este panorama se sumó un precio del petróleo Brent superior a los USD 100 por barril, cuyo efecto sobre Colombia es mixto: puede favorecer los ingresos por exportaciones, pero también aumentar las presiones inflacionarias y la demanda de dólares como refugio ante la incertidumbre.
En el ámbito local, el aumento de la tasa de interés del Banco de la República, de 12 % a 12,25 %, elevó la rentabilidad relativa de los activos colombianos, un factor que puede favorecer al peso. No obstante, las preocupaciones por la inflación, la deuda pública y las necesidades de financiamiento del país siguieron pesando sobre las decisiones de los inversionistas.
A inicios del mes, los analistas anticiparon que la volatilidad continuaría y que el mercado seguirá atento a los datos de inflación en Colombia y a la interpretación de las cifras laborales estadounidenses.
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