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Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 9 de octubre

El dólar llega a la última jornada de la semana a la baja y con la atención puesta en las tasas de interés y la incertidumbre fiscal. En un mercado marcado por la volatilidad, las señales locales e internacionales mantienen abierta la expectativa sobre el rumbo de la moneda en Colombia.

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Redacción Economía
AME5812. QUITO (ECUADOR), 05/04/2025.- Una persona sostiene un billete de 10 dolares este jueves, en Quito (Ecuador). La relación de América Latina con el dólar estadounidense es diversa y, en muchos casos, contradictoria. Mientras algunos países han adoptado formalmente la divisa como moneda de curso legal, otros viven en un régimen de bimonetarismo de facto, donde el dólar reina en la economía cotidiana sin figurar oficialmente. EFE/ José Jácome
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Foto: EFE - JOSÉ JÁCOME

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El dólar inició su cotización a la baja en COP 3,212.00, unos 5 pesos menos en comparación del cierre del pasado jueves 8 de octubre (COP 3.217,20) y 29 pesos por debajo del inició de la jornada (COP 3,241.50).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3,218.75, fijada por la Superintendencia Financiera, una reducción de 0,65 % frente a la anterior (COP 3.238,88), un alivio para los importadores y para las empresas que venden en esta moneda.

Según analistas, los factores como los flujos locales, el carry trade (endeudarse en monedas con tasas bajas para invertir en otras con tasas altas) y la dinámica regional seguirán siendo los principales motores del dólar y la incertidumbre fiscal seguirá influyendo.

Esta semana hubo dos eventos que influyen en el movimiento del dólar, el lunes 5 de octubre el Banco de la República publicó las minutas de la reunión en la que decidió subir las tasas de interés, ahí se decidió por mayoría aumentar en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 12,25 %.

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“El grupo mayoritario que votó por un incremento de 25 pbs resaltó que la inflación total ha continuado aumentando a niveles que más que duplican la meta de inflación, no sólo debido a las presiones provenientes de alimentos y regulados, sino también a los aumentos de precios de muchos otros componentes de la canasta del consumidor, tal como lo muestra la inflación básica que excluye dichos rubros, cuya variación anual a fin de agosto también superó el 6,0 %”, anunció el Banco de la República.

En contexto: Dólar hoy en Colombia: así cerró este jueves 8 de octubre

Desde el banco sostienen, además, que el entorno financiero internacional ha sido menos favorable ante las perspectivas de una política monetaria más restrictiva que han tenido los bancos centrales de otras economías, más avanzadas. Todo esto proviene de las depreciaciones de las monedas de economías emergentes (como Colombia) frente al dólar.

El pasado miércoles 7 de octubre se conocieron las minutas de las reunión de septiembre de la Reserva Federal, aquí los inversionistas pudieron evaluar qué tanto se están respaldando las tasas estadounidenses elevadas durante los siguientes meses.

A partir de la reunión los inversores anunciaron una probabilidad del 20 % aproximadamente de un nuevo aumento en las próximas reuniones de la Reserva Federal que tendrán lugar el 27 y el 28 de octubre.

Según las minutas, la mayoría de los participantes consideraron que sería pertinente otro aumento para la tasa de los fondos federales antes de fin de año.

Además, en la reunión del mes pasado, 15 y 16 de septiembre, todos los votantes del FOMC respaldaron la decisión de elevar el rango objetivo para su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, pasó de 3,75 % a 4 %. Desde julio de 2023 no se realizaba tal aumento.

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Por Redacción Economía

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