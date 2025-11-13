Dólar hoy en Colombia: así cotiza la divisa este 13 de noviembre

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Ron Antonelli

El dólar continúa inestable. Hoy la divisa abrió el telón en COP 3.700, rozando un nivel más en la barrera que ha premiado la valorización del peso y de las monedas de la región.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.719, fijado por la Superintendencia Financiera. Esto representa una caída de 1,10 % (unos 41 pesos) frente a los COP 3.760 de la jornada anterior.

Si se mira la divisa a una semana, el precio ha disminuido 85 pesos frente a los COP 3.785 del 6 de noviembre, y si se amplía más el lente, se ha desvalorizado 145 pesos en comparación con los COP 3.845 del 16 de octubre.

La caída se veía venir desde el comienzo de la semana, pero fue el martes (ayer fue festivo en EE. UU.) cuando se asomó a la barrera al alcanzar los COP 3.706 durante la cotización, en medio de un nubarrón de tensiones económicas globales (balanza comercial con sus socios comerciales, cortesía de los aranceles), decisiones de política monetaria interna (recorte de tasas de la Fed) y desconfianza en la moneda.

Por otro lado, el cierre del Gobierno de Estados Unidos, que cesó ayer tras la firma del presidente Donald Trump al consenso en la Cámara de Representantes entre demócratas y republicanos, se registró como el periodo más largo en la historia de ese país, con casi mes y medio de bloqueo del dinero público por debates presupuestarios. Esto puso a la divisa en el ojo público, pues inmovilizó el grifo financiero para atender las necesidades de la administración Trump.

¿Qué afecta el precio del dólar?

Dado el consenso en el Congreso de EE. UU., el ruido político disminuye en la lectura sobre la economía del país: un gobierno con presupuesto para funcionar le devuelve al mercado cierta tranquilidad sobre la economía de ese país, pero su efecto real dependerá de qué tan rápido se normalice la actividad federal.

Al mismo tiempo, las bolsas en EE. UU. venían al alza impulsadas por tecnológicas como Nvidia y AMD y por el optimismo de que el cierre del Gobierno está cerca de resolverse. Ese tono de mayor apetito por riesgo suele ir en contra de monedas refugio como el dólar, aunque en esta ocasión la divisa mostraba una leve fortaleza frente a otras monedas (como el yuan o el franco suizo), apoyada en el repunte de los bonos del Tesoro.

Por otro lado, una inflación cercana al 3 % en septiembre (esta semana se conocerá el dato de octubre), aún por encima del objetivo de 2 % de la Reserva Federal, podría obligar a la Fed a mantener una postura prudente frente a las tasas de interés y no apresurar recortes. Si el dato de octubre confirma una desaceleración de precios, el mercado podría volver a anticipar bajas de tasas, lo que normalmente resta algo de fuerza al dólar.

Finalmente, el más reciente informe de la AIE, que aplaza el pico de demanda de petróleo y habla de precios que podrían acercarse a los US 90 por barril hacia 2035, se sigue leyendo más como una señal de mediano plazo que como un detonante inmediato para el dólar.

