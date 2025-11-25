Ingreso de Colombia al Banco de Desarrollo de los BRICS quedará en manos del Congreso

Gustavo Petro durante su reunión con la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Rousseff, en mayo de 2025. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Colombia dio el paso formal para ingresar al Banco de Desarrollo de los BRICS (NDB). Este martes 25 de noviembre, el Gobierno llevó al Congreso de la República el proyecto de ley que incorpora el tratado internacional necesario para la adhesión a esta entidad multilateral.

El Nuevo Banco de Desarrollo es una entidad creada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en países emergentes. Desde su creación, en 2014, ha entregado financiamiento por US 39.000 millones en iniciativas de transporte, energía, agua y conectividad.

Lo que busca el Gobierno en el banco de los BRICS

Desde la Cancillería señalaron que este avance se concretó tras la visita oficial del presidente Gustavo Petro a China, en mayo de 2025, donde sostuvo una reunión decisiva con la presidenta del NDB y expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para que Colombia avanzara en su ingreso como miembro prestatario.

Durante la radicación del proyecto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que el Gobierno busca ampliar sus opciones de financiamiento internacional a través de este banco multilateral.

“Creemos que estos nuevos escenarios de relación financiera del gobierno con los mercados internacionales van a fortalecer y van a generar unas posibilidades de desarrollo y de trabajo muy importantes para Colombia”, indicó Ávila.

El Gobierno sostiene que el Banco de Desarrollo de los BRICS ya aceptó la solicitud de adhesión de Colombia, pero el proceso debe pasar por el filtro del Congreso de la República porque implica un tratado internacional.

A qué proyectos van los recursos del NDB

Además de los cinco países fundadores (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), la entidad ha sumado nuevos integrantes en los últimos años, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bangladesh y Argelia.

El NDB ha aprobado US 39.700 millones en 123 proyectos entre sus países miembros, con énfasis en infraestructura, energía, transporte, agua y desarrollo sostenible.

A octubre de 2025, cerca del 39 % de su cartera está destinada a transporte (carreteras, puentes, sistemas urbanos, entre otros), seguido por programas de apoyo durante la pandemia (26 %) y proyectos de agua y saneamiento (11 %), mientras que iniciativas de energía limpia y eficiencia energética representan otro 9 %, según su informe a inversionistas publicado el 17 de octubre de este año.

Además, este banco internacional ha aumentado el uso de monedas locales en sus financiamientos. Hoy, cerca del 25 % de sus préstamos se otorgan en las monedas de los países miembros y la meta es llevar esa proporción al 30 % para 2026. El dólar sigue siendo predominante (63,8 %), pero el 18,2 % de su cartera está en yuanes (RMB), el 9,5 % en euros, el 6,3 % en rands sudafricanos y pequeñas porciones en francos suizos (1,8 %) y rupias indias (0,3 %).

La mayor parte de estos recursos se otorgan a gobiernos. Precisamente, los préstamos soberanos representan el 88,4 % de su portafolio activo, mientras que los créditos para el sector no soberano equivalen al 11,1 % y las inversiones de capital son marginales (0,6 %).

