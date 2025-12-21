El miedo a perderse algo frente al temor a una burbuja augura más volatilidad en la bolsa

Un operador trabaja en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en Nueva York, EE. UU., el lunes 8 de diciembre de 2025. Las acciones se movieron al comienzo de una semana en la que los inversores buscarán pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés del próximo año mientras miran más allá de un recorte casi seguro en la reunión final de la Reserva Federal de 2025. Foto: Bloomberg - Michael Nagle

El mercado bursátil estadounidense se mantendrá en vilo el próximo año, ya que los inversores se debaten entre el miedo a perderse el repunte de la inteligencia artificial y la preocupación de que se trate de una burbuja a punto de estallar.

Las grandes ventas masivas y los rápidos cambios de tendencia han sido una característica de los mercados bursátiles durante los últimos 18 meses. Es probable que esta tendencia continúe en 2026, y algunos estrategas prevén que la IA seguirá el ciclo de auge y caída de las revoluciones tecnológicas del pasado.

Las empresas tecnológicas que se encuentran en el centro del auge de la inversión en IA tienen una influencia desmesurada. Si bien la divergencia entre este grupo y el resto del S&P 500 ha contribuido a amortiguar la volatilidad real en todo el mercado en 2025, ya que las ganancias en tecnología compensan las pérdidas en otros sectores, los inversores están alerta ante la posibilidad de que se extiendan los tropiezos de las empresas de chips. Eso provocaría un aumento de los indicadores de volatilidad, como el índice de volatilidad Cboe.

“En general, 2025 ha sido un año de rotación y liderazgo limitado, más que de un amplio riesgo frente a la aversión al riesgo”, afirmó Kieran Diamond, estratega de derivados de UBS Group AG. “Esto ha contribuido a reducir los niveles de correlación implícita a mínimos históricos, lo que a su vez deja al VIX en riesgo de sufrir continuas subidas desmesuradas cada vez que vemos que los factores macroeconómicos vuelven a tomar el control”.

La magnitud de la subida de los precios de las acciones ha hecho que la preocupación por una burbuja sea la principal inquietud entre los gestores de fondos, según una encuesta reciente de Bank of America Corp. Pero otra preocupación es el clásico riesgo de perderse la oportunidad si aún hay margen para seguir subiendo, lo que podría castigar a cualquiera que se retire demasiado pronto.

Los estrategas esperan que la volatilidad de las acciones se mantenga en 2026, principalmente porque las burbujas de activos tienden a volverse más inestables a medida que se inflan. Como resultado, afirman que los inversores deben esperar caídas ocasionales superiores al 10 %, pero con recuperaciones récord a medida que los operadores se den cuenta de que la burbuja aún no ha estallado.

Para los estrategas de UBS, la cuestión de si el auge de la IA continúa o se desploma hace que poseer contratos que se benefician de una mayor volatilidad en el índice Nasdaq 100, con gran peso tecnológico, sea clave para jugar en ambos lados de la operación. Maxwell Grinacoff, director de investigación de derivados de renta variable estadounidense del banco suizo, afirma que las apuestas por la volatilidad del índice obtienen mejores resultados en ambos escenarios, y añade que la operación puede estructurarse de forma que sea direccionalmente neutral utilizando straddles o swaps extrabursátiles.

Comprar volatilidad del Nasdaq 100 y vender volatilidad del S&P 500 es “mi operación con mayor convicción para el próximo año”, afirmó Grinacoff.

Sin embargo, es posible que haya períodos más largos de calma entre momentos de agitación. Los estrategas de JPMorgan Chase & Co. afirman que la volatilidad se ve afectada por factores técnicos y fundamentales que la suprimen y por factores macroeconómicos que la mantienen por encima de los niveles medios. Aunque el nivel medio del VIX se mantendrá entre 16 y 17 en 2026, los periodos de aversión al riesgo harán que el índice se dispare, argumentan.

Otro factor técnico que afectará al precio de las opciones es el desequilibrio de los flujos de inversión, que debería acentuar la curva de volatilidad en 2026, según Antoine Porcheret, director de estructuración institucional para el Reino Unido, Europa, Oriente Medio y África de Citigroup Inc.

“En el extremo corto de la curva, hay mucha oferta procedente tanto del mercado minorista como de las instituciones: se ha producido un crecimiento significativo en las estrategias QIS y vol carry, y es probable que esto se amplifique el año que viene”, afirmó. “En el extremo largo, hay flujos de cobertura que mantendrán el extremo largo elevado, por lo que cabe esperar una estructura temporal pronunciada”.

La popular operación de dispersión, que consiste en apostar por una mayor volatilidad de las acciones individuales y movimientos más pequeños de los índices, probablemente será especialmente popular a principios de año, ya que los inversores están aplicando nuevas versiones de estas estrategias. Algunos fondos están adoptando ahora la posición contraria en lo que, según ellos, se ha convertido en una operación saturada.

“La dispersión es una operación muy popular y saturada en la actualidad”, afirmó Benn Eifert, socio director y codirector de inversiones de QVR Advisors, un fondo de volatilidad con sede en San Francisco. “Nosotros estamos realizando la operación de dispersión inversa”.

Las empresas tendrán que ser más creativas para sacar partido a las estrategias de dispersión, afirmó Alexis Maubourguet, director de inversiones de Adapt Investment Managers, un fondo de cobertura suizo. Los inversores que busquen una mayor ventaja explorarán variaciones.

“La dispersión es ahora una estrategia muy conocida y gran parte del alfa ha desaparecido”, afirma Maubourguet. “Se puede mejorar la implementación, se puede mejorar la selección de nombres. La tercera forma de hacerlo es mejorar el timing y operar tácticamente en torno a la posición”.

Otros esperan que el flujo de capital hacia estrategias de dispersión mantenga relativamente elevada la demanda de volatilidad de acciones individuales.

“Muchos paquetes de dispersión vencerán en enero, por lo que los fondos de cobertura volverán a cargar en la dispersión de cestas personalizadas, lo que probablemente mantendrá la prima de volatilidad de las acciones individuales por encima del índice”, afirmó Porcheret.

Algunos operadores solo compran volatilidad de acciones individuales, mientras que otros venden al mismo tiempo una cantidad menor de volatilidad del índice para ayudar a abaratar el coste de mantenimiento durante los periodos de calma, añadió Maubourguet.

La mayor pregunta para los inversores es cómo anticiparse a cualquier movimiento repentino. Los estrategas de Societe Generale SA, entre ellos Jitesh Kumar, presentaron en una nota a los clientes un modelo de régimen de volatilidad fundamental que aplican para cambiar dinámicamente entre operaciones de volatilidad largas y cortas.

En términos generales, una curva de rendimiento aplanada es una señal para comprar volatilidad, mientras que una curva empinada desencadena operaciones de volatilidad corta. Aunque el modelo tuvo un rendimiento inferior al rendimiento total del S&P 500 durante un período de dos décadas, evitó caídas significativas en 2008 y 2020.

El modelo, que según los estrategas tiene un buen historial de predicción de puntos de inflexión en la volatilidad, apunta a una mayor volatilidad para 2026. El sector empresarial en general en Estados Unidos tiene un bajo apalancamiento, pero los estrategas creen que se encuentra en la cúspide de un nuevo ciclo de reapalancamiento impulsado por la inteligencia artificial, lo que debería provocar un aumento tanto de los diferenciales de crédito como de la volatilidad de las acciones.

En general, la cobertura de los riesgos extremos será especialmente importante para los inversores en 2026, según Tanvir Sandhu, estratega jefe de derivados globales de Bloomberg Intelligence.

“El miedo a perderse algo (FOMO) de los inversores, las narrativas contradictorias sobre la IA y la administración estadounidense como fuente de volatilidad están creando un contexto propicio para la volatilidad bursátil, por lo que es fundamental prepararse tanto para los extremos izquierdo como derecho en 2026”, afirmó.

