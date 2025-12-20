Ministerio de Hacienda realizó venta directa de TES a inversionista extranjero

Imagen referencia. Foto: Archivo

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ejecutó una operación de venta directa de TES por 6 mil millones de dólares equivalentes a 23 billones de pesos, aproximadamente, a uno de los inversionistas extranjeros más grandes del mercado.

“Con esta operación se inicia una importante relación comercial que refleja un voto de confianza no sólo en el mercado de deuda pública, sino en los fundamentales de la economía colombiana”, resalta el Ministerio.

La operación es la primera de varias que potencialmente podrían ejecutarse con este inversionista, por lo que el Gobierno espera mostrar que Colombia tiene un mercado y una economía con perspectivas positivas y con instituciones sólidas.

El Minhacienda sostiene que la venta directa implicará una reducción en las necesidades de financiamiento de la Nación para la vigencia 2026.

La noticia se da a la par que el Gobierno alista la declaratoria de la emergencia económica, un estado de excepción con el que busca solventar sus problemas de caja porque le faltan COP 16,3 billones para financiar el presupuesto del próximo año.

¿Qué es la venta de TES y para qué sirve?

Una de las formas mediante las cuales el gobierno recibe financiamiento son las operaciones de mercado con los títulos de tesorería (TES).

Estos son emitidos por el Ministerio de Hacienda y administrados por el Banco de la República y le permiten al gobierno obtener financiamiento de acuerdo a una tasa ya sea fija o variable.

Su denominación puede ser en dólares o unidades de valor real (UVR) y que debe pagar en los plazos pactados, por ejemplo, a uno, dos, cinco o 10 años.

