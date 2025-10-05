Logo El Espectador
¿El “prohibido parquear” comienza antes o después de la señal? Esto dice la norma

Sobre la vía, pocos temas generan tanta confusión como la señal de “prohibido parquear”. La ley define desde dónde empieza a regir y hasta qué punto se mantiene la restricción.

Redacción Economía
05 de octubre de 2025 - 07:12 p. m.
La infracción C02, como parquear en sitio prohibido, contempla una multa de $604.100 y, en algunos casos, la inmovilización del vehículo. Imagen de referencia.
La infracción C02, como parquear en sitio prohibido, contempla una multa de $604.100 y, en algunos casos, la inmovilización del vehículo. Imagen de referencia.
Foto: Cortesía
En muchas calles del país, el aviso de “prohibido parquear” termina siendo motivo de dudas y hasta de discusiones entre conductores y agentes de tránsito.

¿El “prohibido parquear” aplica antes de la señal o después? ¿Cuántos metros cubre la restricción?

Lo cierto es que la norma no deja espacio para la interpretación: la prohibición empieza justo donde está instalada la señal y se mantiene hacia adelante, en el sentido de la vía. Ignorarla puede salir caro: la infracción C02 contempla una multa de $604.100 y, en algunos casos, la inmovilización del vehículo.

Más detalles

La extensión de la restricción suele ser el mayor punto de confusión. En la práctica, si la vía solo tiene un aviso, lo recomendable es asumir que no se puede parquear hasta la próxima esquina o intersección.

En algunos corredores las secretarías de Movilidad del país instalan señales de refuerzo con placas adicionales que aclaran el alcance, por ejemplo “Prohibido parquear 50 metros” o que precisan franjas horarias.

Las autoridades recomiendan que, cuando no haya certeza sobre dónde termina la restricción, lo más seguro es no estacionar hasta superar la siguiente intersección. Así se evitan sanciones.

Por Redacción Economía

