¿Cómo retirar las cesantías por desempleo? Paso a paso y requisitos

Retirar las cesantías tras la terminación de un contrato laboral es un derecho clave para los trabajadores en Colombia. Y, sin embargo, la claridad frente a cuándo se pueden sacar y qué requisitos son revela unas de las dudas más recurrentes a la hora de entender el uso de estos recursos.

A continuación, le contamos lo que debe saber y los pasos para hacerlo en los principales fondos.

Primero, lo básico: ¿qué son las cesantías? Son una prestación social equivalente a un mes de salario por cada año trabajado, consignada anualmente por el empleador en el fondo elegido por el trabajador.

Sirven así como un respaldo económico para enfrentar periodos sin empleo y, en casos específicos, se pueden usar parcialmente para vivienda o educación, o incluso el pago de impuesto predial.

Retiro de cesantías por desempleo

El retiro por desempleo implica la liquidación total de sus cesantías cuando termina el contrato.

Se activa con la presentación de la carta de terminación emitida por el empleador y se tramita como un retiro definitivo, no parcial.

Requisitos generales para el retiro por desempleo

Carta original de terminación de contrato, con miembros de identificación y fecha de salida. Documento de identidad (cédula) escaneado o copia física. Formulario de retiro del fondo (según su administradora). Cuenta bancaria a nombre del afiliado para el giro de los recursos.

Así puede retirar las cesantías de Porvenir

Ingrese al portal web de Porvenir y accede a la Zona Transaccional del Afiliado. Seleccione “Retiro de cesantías” y escoge el motivo “Terminación de contrato”. Adjunte la carta de terminación y copia de tu cédula. Confirme la información y elige el medio de pago (transferencia o cheque). Espere la aprobación y el giro, que suele tardar de 2 a 5 días hábiles

Paso a paso en Protección

Acceda a la plataforma virtual o visite una oficina de Protección. Presente la carta de terminación y su cédula. Llene el formato de solicitud por “Terminación de contrato”. Seleccione modalidad de pago (transferencia o ventanilla). Reciba el giro entre 3 y 7 días hábiles.

¿Qué sucede con Copensiones?

El fondo público no administra cesantías para desempleo. Solo gestiona aportes pensionales. Si ve información sobre “cesantías” en Colpensiones, se refiere a destinarlas parcialmente a vivienda o educación, no a retiros totales por terminación de contrato.

Plazos y obligaciones del empleador

El empleador debe consignar cesantías anualmente antes del 15 de febrero. Tras la terminación del contrato, tiene un plazo legal para entregar la carta y tramitar tu solicitud. De incumplir, puede acudir a un inspector de trabajo o demandar ante el Ministerio de Trabajo.

💡 Si todavía tiene dudas

A continuación, verá un listado de preguntas frecuentes y sus respuestas:

¿Puedo retirar solo una parte si me sigo empleando? No. Durante el contrato vigente, solo proceden retiros parciales para vivienda o educación, no por desempleo.

¿Qué pasa si el empleador no entrega la carta de terminación? Puede solicitar intervención de un inspector de trabajo o iniciar un proceso legal para forzar la entrega.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi dinero? Una vez terminada la relación laboral, no hay plazo máximo para presentar tu solicitud, pero es recomendable hacerlo antes de seis meses.

