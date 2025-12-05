En qué van a recortar gastos los colombianos en 2026

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Para muchos colombianos, 2025 fue un año de ajustes. El aumento del costo de vida, las dudas sobre el empleo y la incertidumbre económica siguieron marcando el pulso de los hogares, según la más reciente encuesta de consumo de NielsenIQ realizada en el país.

De cara a 2026, sin embargo, el ambiente es un poco más favorable. Aunque el consumo seguirá siendo prudente, los datos de NielsenIQ muestran que las expectativas de mejora empiezan a ganar espacio entre las familias en Colombia.

La encuesta también refleja que una parte importante de la población siente que su situación no cambió frente al año anterior, mientras otro grupo sí percibe un deterioro. Aun así, la mirada hacia el próximo año es, en general, más optimista.

En qué planean “apretarse el cinturón” los colombianos

De cara a los próximos 12 meses, muchos hogares ya tienen claro en qué van a reducir sus gastos. Según la encuesta de NielsenIQ en Colombia, el primer recorte estaría en las comidas fuera de casa: el 46 % de los encuestados dice que va a gastar menos en este rubro.

Muy cerca aparece el entretenimiento fuera del hogar (como cine, conciertos, parques temáticos o eventos deportivos), que el 45 % planea reducir.

Le siguen las celebraciones especiales y fechas festivas, con el 44 %, y la compra de electrodomésticos grandes como nevera, televisor, lavadora o secadora, también con el 44 %, una proporción que está por encima del promedio de América Latina.

La comida a domicilio o para llevar también entra en la lista de ajustes, con el 43 % de los encuestados.

En contraste, los recortes serán mucho menores en temas relacionados con salud y bienestar. Solo una minoría planea reducir gastos en educación, atención médica o en el pago del arriendo o la hipoteca, lo que muestra que estos siguen siendo considerados prioritarios para los hogares.

Las preocupaciones sobre el empleo

El empleo sigue siendo uno de los puntos más sensibles para los hogares en el país. La encuesta de NielsenIQ muestra que una parte importante de los colombianos ha enfrentado dificultades laborales en los últimos tres años: el 26 % de los encuestados en Colombia dice que perdió su empleo o sus ingresos en ese período y que aún no ha logrado recuperarse, una proporción que está por encima del promedio de América Latina, según la consultora.

La situación es más compleja para las mujeres. El 34 % afirma que perdió su empleo en los últimos tres años y que sigue en la misma condición actualmente, frente al 19 % de los hombres. Además, la inseguridad laboral o la pérdida del trabajo aparece como una de las principales razones del deterioro económico para más de la mitad de las mujeres encuestadas.

Otro grupo, equivalente al 18 %, señala que sí logró salir de esa situación y volver a la normalidad. En contraste, apenas una pequeña fracción de los colombianos dice haber logrado ahorrar en los últimos tres años y sentirse hoy más seguro desde el punto de vista económico.

La lista de inquietudes

Más allá de lo que dejó 2025, los colombianos también miran con atención lo que puede pasar en los próximos meses. Según la encuesta de NielsenIQ, la principal preocupación de cara al corto plazo es el aumento de los precios de los alimentos, señalado por el 12 % de los encuestados en Colombia.

Le siguen el temor a una recesión económica, con el 11 %, y la seguridad laboral, mencionada por el 10 %. También aparecen entre las inquietudes la capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación y vivienda (9 %), el conflicto global o las guerras (8 %) y el aumento de los costos de vivienda, como el arriendo, con un 7 %.

Las preocupaciones también cambian según el género. Para las mujeres, la seguridad laboral ocupa un lugar más alto entre los factores de angustia, mientras que para los hombres pesan con mayor fuerza los temores asociados al conflicto global y la escalada de crisis internacionales.

Más optimismo en 2026

A pesar del año de ajustes, la mayoría de los hogares mantiene una mirada positiva hacia lo que viene. La encuesta de NielsenIQ muestra que el 61 % de los colombianos considera que a comienzos de 2026 su situación financiera será algo mejor o mucho mejor que la actual.

En contraste, solo el 14 % cree que su panorama será peor, mientras que un 25 % piensa que se mantendrá igual.

Aunque el informe deja ver una realidad más exigente para las mujeres en materia de empleo, ellas también son las más optimistas frente al futuro. El 66 % considera que al comenzar 2026 su situación financiera será algo mejor o significativamente mejor, frente al 57 % de los hombres.

