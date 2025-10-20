Tensiones entre Petro y Trump: así están las exportaciones de Colombia a EE. UU.

Las exportaciones de acero y aluminio representan el 11 % de las ventas no mineras de Colombia a Estados Unidos. Foto: AFP - MANUEL PEDRAZA

Los sectores exportadores de Colombia están atentos a las consecuencias que tendrán las nuevas tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el estadounidense Donald Trump.

El senador del Partido Republicano de Estados Unidos, Lindsey Graham, ya había afirmado que Trump le informó que golpeará a Colombia “donde más le duele: en el bolsillo”.

Esta información fue reiterada por el mismo presidente estadounidense, a través de un video en el que dio declaraciones. En él sostiene que está “trabajando” en los nuevos aranceles.

Atención: El presidente de Estados Unidos @realDonaldTrump confirma a bordo del Air Force One que impondrá nuevos aranceles a productos colombianos. pic.twitter.com/etVWNufOup — Ricardo Ospina (@ricarospina) October 20, 2025

Los detalles y consecuencias de esta medida son todavía desconocidas, pues no se ha conocido mayor información al respecto por parte de Estados Unidos. Sin embargo, vale la pena repasar cómo están los envíos exteriores al país y los sectores que se podrían ver más perjudicados.

¿Qué le vende Colombia a Estados Unidos?

Entre enero y agosto de 2025, Colombia exportó más de 9.899 millones de dólares FOB a los mercados estadounidenses, lo que representa cerca del 30,3 % del total de las ventas externas, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Además, en comparación con el mismo periodo de 2024 han crecido en un 4,9 %. Así se han comportado las ventas en los últimos años:

Los productos más destacados

Los datos de los primeros ocho meses del año muestran que los productos más importantes que Colombia le exporta a Estados Unidos son:

Petróleo y derivados : aunque bajaron respecto al año anterior en un -10,4 %, siguen representando el grueso del ingreso en dólares con 3.466 millones de dólares FOB.

Flores : este producto movió más de USD 1.365 millones, con un crecimiento del 2,5 %.

Café: se exportaron casi US1.434 millones en café, té y especias, con un crecimiento de más del 72,8 % frente al año pasado.

