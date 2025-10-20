Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 20 de octubre

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - SeongJoon Cho

El dólar en Colombia mantuvo su tendencia a la baja para el cierre de la semana pasada. Sin embargo, las nuevas tensiones entre los gobiernos de Gustavo Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, le han dado un nuevo rumbo a la divisa.

Aunque el dólar ha logrado mantenerse por debajo de los COP 3.900, abrió la jornada de este 20 de octubre con un incremento que lo deja en COP 3.889, lo que representa un aumento de 55 pesos frente al cierre del viernes pasado (COP 3.834).

Por su parte, para este lunes la Tasa Representativa del Mercado se ubica en COP 3.808,12.

Las proyecciones del dólar para la semana

No es posible predecir a ciencia cierta el comportamiento del dólar, pues este depende de múltiples factores internacionales y nacionales, pero hay algunos temas clave que podrían afectar su comportamiento en las próximas semanas.

De acuerdo con un informe de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, a nivel global la dinámica dependerá de los ajustes en las previsiones de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, con la publicación de los datos de inflación y algunas cifras de actividad en Estados Unidos. En el plano local se esperan las cifras de importaciones, balanza comercial y remesas. Para Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, la noticia más importante sería la posible publicación del decreto que busca que los fondos privados de pensiones destinen una mayor proporción de sus recursos a inversiones en el mercado local.

Un informe de Investigaciones Económicas de Grupo Cibest (Bancolombia) señala que la incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local, la baja inversión fija y las operaciones de financiamiento del Gobierno incidirán en la volatilidad de la tasa de cambio en los próximos meses.

Otro tema esencial es que el pasado domingo escaló la tensión entre Colombia y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico que fomenta la producción de drogas”.

Al respecto, el presidente Petro dijo que Trump es “grosero e ignorante con Colombia”.

El senador estadounidense Lindsey Graham, del Partido Republicano, dijo en X que el presidente Donald Trump le informó que golpeará a Colombia “donde más le duele: en el bolsillo”. Según el congresista, se anunciarán aranceles para el país este lunes, información que fue confirmada por el mismo Trump. Todavía no hay anuncios de la Casa Blanca ni mayores detalles al respecto.

La posible imposición de aranceles de Estados Unidos a Colombia es un factor que incide en el comportamiento del dólar. Diego Franco, presidente de Franco Group SA y jefe de Inversiones de Franco Capital Asset Management, ya había anticipado que este lunes podría registrarse un rebote en la tasa de cambio. El movimiento de la semana dependerá de los nuevos anuncios.

▶️ Los analistas consultados en la Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos, que realiza el Banco de la República, estiman que, en promedio, la tasa de cambio cerrará octubre en COP 3.900 y el año en COP 4.000.

▶️ Investigaciones económicas de Grupo Cibest (Bancolombia) estima que en el segundo semestre del año el dólar estará cerca de los COP 4.000.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (septiembre) los analistas estimaron que la tasa de cambio cerrará el año en COP 4.030.

