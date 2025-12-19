Goldman Sachs advierte que recortes de la Fed prolongan rally, pero con más volatilidad

El índice MSCI Colcap acumula una valorización cercana al 50 % en 2025, impulsado por tasas más bajas y menor inflación. Foto: Getty Images - Getty Images

Los recortes de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal y un crecimiento firme deberían prolongar el ciclo económico y respaldar los activos de riesgo, aunque la próxima fase podría ser más inestable, según estrategas de Goldman Sachs Group Inc.

“El crecimiento global sólido, junto con recortes de la Fed que no implican recesión, debería ser positivo para las acciones globales, pero la tensión con ‘valoraciones candentes’ puede incrementar la volatilidad”, escribieron estrategas, entre ellos Kamakshya Trivedi, en una nota fechada el jueves. Aun así, señalaron que el entorno sigue siendo favorable para las acciones y los activos de mercados emergentes, y ligeramente negativo para el dólar.

Es probable que la nueva fase también llegue con riesgos de doble sentido: decepciones en el crecimiento por un lado, o un sobrecalentamiento que incluso podría reavivar temores de aumentos de tasas por el otro, agregaron. Esa combinación, dicen, implica que los inversionistas deberían prepararse para más volatilidad y cubrirse frente a ambos escenarios.

El rally de la bolsa colombiana

Ese telón de fondo —tasas a la baja en Estados Unidos, mayor apetito por riesgo y un dólar con presión a la baja— ha servido como combustible para un rally que no se ha limitado a Wall Street. En América Latina, varios mercados han registrado valorizaciones históricas. Y Colombia se ha convertido en uno de los casos más llamativos.

En lo que va de 2025, el índice MSCI Colcap acumula una valorización cercana al 50 %, un desempeño que lo ubica entre los mercados accionarios más rentables del mundo este año. En noviembre superó por primera vez los 2.000 puntos desde su creación en 2008 y a comienzos de diciembre alcanzó un nuevo máximo histórico.

El contraste es fuerte. Tras varios años de rezago y caídas pronunciadas, el mercado colombiano pasó de estar entre los más castigados de la región a liderar las valorizaciones, junto con Chile.

Para los analistas, el punto de partida explica buena parte del salto: las acciones colombianas venían profundamente desvalorizadas tras la incertidumbre política, regulatoria y macroeconómica de 2022 y 2023.

El rally local tiene anclajes claros. La inflación en Colombia cayó desde un pico de 13,34 % en 2023 hasta niveles cercanos al 5 %, y el Banco de la República inició un ciclo de recortes que llevó la tasa de interés desde 13,25 % a 9,25 %. Ese cambio reordenó los incentivos: la renta fija perdió atractivo y las acciones volvieron a ganar protagonismo.

El dólar está al margen

El equipo de Goldman había dicho en octubre que el yen podría fortalecerse hacia 100 por dólar en los próximos 10 años a medida que la política monetaria de Japón se normaliza gradualmente. Mientras tanto, como se esperaba ampliamente, el Banco de Japón elevó el viernes su tasa de interés de referencia a 0,75%, la más alta en 30 años.

La nota de los estrategas llegó justo antes de que los datos de inflación de Estados Unidos impulsaran la percepción de riesgo, aunque las cifras incluían algunos matices derivados del reciente cierre del gobierno. Los swaps implican cerca de un 20% de probabilidad de un recorte de la Fed en enero, con una reducción totalmente descontada para mediados de 2026. Los operadores también siguen esperando que el banco central reduzca las tasas dos veces el próximo año.

“En muchos aspectos, los mercados van por delante del macro, de modo que existe una tensión entre ‘valoraciones candentes’ en los mercados de acciones y crédito y un ciclo macro que no muestra del todo los desequilibrios y el apalancamiento típicos de las fases finales”, dijeron.

En la misma línea, señalaron que hay más debate sobre el potencial alcista del mercado impulsado por inversiones relacionadas con la inteligencia artificial, dado que “algunos de los desequilibrios que caracterizaron finales de la década de 1990 podrían volverse un poco más visibles” a medida que se expande el auge del gasto de capital en IA.

