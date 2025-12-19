Windpeshi ya tiene luz verde de la junta directiva: ¿cuáles son los retos?

Trabajadores en Windpeshi. Foto: Ecopetrol

El viento en La Guajira nunca ha sido el problema. Lo difícil ha sido todo lo demás.

Esta semana, la junta directiva de Ecopetrol aprobó la asignación de recursos para sacar adelante Windpeshi, el proyecto eólico ubicado entre Uribia y Maicao.

Si el proyecto consigue avanzar las tarimas del diálogo comunitario y alcanza la operación, se convertirá en el más grande del país y en el primero desarrollado, construido y operado al 100 % por la petrolera estatal.

La decisión, en jerga técnica llamada FID —el punto de no retorno financiero— despeja la incógnita central: Ecopetrol no solo abre la chequera, también se atreve a cargar con el riesgo.

Sin embargo, entre vientos cruzados permanece la pregunta que acompaña al proyecto desde hace años: si esta vez el parque eólico logrará superar las tensiones sociales que ya hicieron fracasar a su anterior dueño, Enel.

Un parque que promete cambiar la escala

Las cifras de Windpeshi ayudan a entender por qué se volvió estratégico para la empresa y para el país:

Tendrá 205 megavatios (MW) de capacidad instalada, lo que equivale a multiplicar varias veces la energía eólica que hoy funciona en Colombia.

Producirá cerca de 1.006 gigavatios hora al año (en palabras simples, suficiente para cubrir entre el 8 % y 9 % del consumo total de energía del Grupo Ecopetrol).

Evitará la emisión de más de 140.000 toneladas de CO₂ al año, una reducción comparable a sacar de circulación unos 90.000 vehículos durante doce meses.

Estará compuesto por 41 aerogeneradores, una subestación eléctrica y una línea de transmisión de 60 kilómetros.

Buena parte de esa energía se usará para el autoabastecimiento de Ecopetrol, lo que reduce costos, baja la huella ambiental de sus operaciones y le quita presión al Sistema Interconectado Nacional (la red que lleva la electricidad a hogares y empresas).

La herencia incómoda de Enel

Pero Windpeshi no arranca desde cero. Ecopetrol compró el proyecto a Enel Colombia en julio de este año, luego de que la multinacional italiana lo suspendiera en 2023, pese a tener licencia ambiental y obras avanzadas en más del 60 %.

El freno fue social. Conflictos entre comunidades wayuu, disputas por la representatividad en las consultas previas y bloqueos al ingreso de personal y maquinaria terminaron por volver inviable el proyecto.

Ecopetrol heredó también un proceso sancionatorio ambiental abierto por la ANLA contra Enel, aunque la compra incluyó una cláusula para proteger financieramente a la estatal frente a esos riesgos.

En el reciente comunicado oficial, Ecopetrol asegura que la decisión de invertir se apoya en un “proceso riguroso de relacionamiento territorial” y en conversaciones directas con las comunidades en la zona de influencia. La empresa insiste en que el éxito del proyecto dependerá de una presencia permanente, basada en respeto y corresponsabilidad.

El diálogo contrapone diversas aristas e intereses. Desde las corporativas y públicas, hasta las autoridades tradicionales y ancestrales que no siempre coinciden.

Ya lo intentó Enel. La diferencia ahora es que Ecopetrol llega con mayor peso político, experiencia acumulada en consultas previas y la presión de demostrar que la transición energética no se queda en el papel, al margen de las metas nacionales.

En septiembre, la comunidad sumaba más de 15 visitas de las 30 programadas para socializar las actividades que pretenden reactivar la construcción del parque eólico.

Si Windpeshi entra en operación en 2028, como está previsto, no solo será un hito energético. Será una señal de que los grandes proyectos renovables pueden funcionar en La Guajira sin repetir los errores del pasado.

