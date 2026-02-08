¿Hasta cuándo hay plazo de pagar las cesantías en febrero de 2026 y cómo consultarlas?

Con un ahorro histórico de COP 26,1 billones en 2025, las cesantías siguen siendo el principal colchón laboral en un país con 55 % de informalidad.

Las cesantías son una pieza central del contrato laboral y uno de los pocos colchones de ahorro forzoso que existen en un mercado de trabajo marcado por la informalidad.

En 2026, el calendario de días hábiles y no hábiles introduce una variación que cambia el plazo efectivo de consignación.

La ley fija el 14 de febrero como fecha límite anual para consignar las cesantías en el fondo elegido por el trabajador. En 2026, ese día cae sábado. Así, el plazo se traslada automáticamente al lunes 16 de febrero, último día hábil para cumplir sin sanción. A partir del día siguiente, la empresa entra en mora.

La sanción es un día de salario por cada día de retraso, pagadero al trabajador.

¿Cómo consultar si ya fueron consignadas?

El trabajador no necesita intermediarios. Basta con ingresar al fondo de cesantías donde esté afiliado y consultar el saldo con su documento de identidad. Allí debe aparecer la consignación correspondiente al año trabajado y, por separado, el registro histórico de retiros.

Si el dinero no está consignado después del 16 de febrero de 2026, el incumplimiento ya existe.

¿Qué son las cesantías y por qué existen?

Las cesantías equivalen a un mes de salario por cada año trabajado, o la fracción proporcional si el vínculo fue menor a doce meses. Se consignan en un fondo especializado —FNA, Colfondos, Porvenir, Protección o Skandia— y permanecen allí hasta que se cumple una causal legal de retiro.

Este “fondo” obligatorio funciona como un seguro frente a la pérdida del empleo y, de forma controlada, como una herramienta de financiación para educación y vivienda.

Si bien el fundamento es el ahorro del tiempo trabajado, el empleador debe pagar intereses del 12 % anual sobre el saldo de cesantías. Ese dinero sí llega directamente al trabajador y debe pagarse a más tardar el 31 de enero de 2026.

Para quien gana el salario mínimo, ese interés ronda los COP 210.000, un ingreso adicional que muchas veces pasa inadvertido porque no queda depositado en el fondo.

¿Cuánto recibe quien gana salario mínimo en 2026?

Con un salario mínimo legal mensual de COP 1.750.905, el cálculo es directo si se trabajó todo el año anterior: la cesantía equivale exactamente a ese valor.

Cuando el tiempo trabajado es menor, se aplica una fórmula proporcional: (salario mensual x días trabajados) / 360

Seis meses de trabajo se traducen en cerca de COP 875.000; tres meses, en torno a COP 437.000. El monto final depende del número exacto de días.

¿Quiénes tienen derecho y quiénes quedan por fuera?

El derecho cubre a todo trabajador con contrato laboral, incluidos empleados domésticos, conductores y quienes trabajan por días o a tiempo parcial. La condición no es la intensidad del trabajo, sino la existencia del vínculo laboral.

Quedan excluidos tres grandes grupos:

Trabajadores informales, que en noviembre de 2025 representaban el 55,4 % de la fuerza laboral, según el DANE. Más de 13,6 millones de personas sin acceso a cesantías ni a sus intereses.

Trabajadores con salario integral, es decir, quienes ganan más de diez salarios mínimos. En su caso, las prestaciones ya están incorporadas al ingreso mensual.

Contratistas por prestación de servicios, cuya relación no es laboral y, por tanto, no genera prestaciones sociales.

¿En qué se están usando las cesantías?

En 2025, el ahorro total alcanzó un máximo histórico de COP 26,1 billones, con un crecimiento cercano al 17 %. Al mismo tiempo, los retiros también crecieron.

Terminación de contrato concentró el mayor uso: COP 4,1 billones.

Vivienda, entre compra y mejora, absorbió más de la mitad de los retiros.

Educación superó el billón de pesos, con un crecimiento cercano al 18 % frente al año anterior.

Con el ajuste de febrero se pone sobre la mesa un “ejercicio” mínimo de ciudadanía laboral: saber cuánto corresponde, dónde está consignado y qué hacer si no aparece. El dinero está ahí, o debería estarlo, antes del lunes 16.

