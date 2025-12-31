Ya hay decreto: esta es la lista de los nuevos impuestos de la emergencia económica

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno publicó el decreto que define los nuevos impuestos de la emergencia económica. El ministro de Hacienda ya había discutido algunas de las medidas en rueda de prensa este martes.

El estado de excepción se decretó en la noche del 22 de diciembre. El Gobierno sostiene que la grave situación fiscal, por la ocurrencia de hechos económicos sobrevinientes, impide garantizar el “goce efectivo de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales”.

Entre las ocho razones que expuso el Gobierno en el decreto, está la orden de la Corte Constitucional de que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado se equipare al 95 % de la del régimen contributivo; los pagos pendientes en subsidios de energía; la situación de orden público, y la caída de la ley de financiamiento en el Congreso.

También:

Las justificaciones de la emergencia económica de Petro: ¿alcanza el pelo para la moña

Esta es la lista de nuevos impuestos

-Cambios en el impuesto al patrimonio

Bajará el umbral para tener que pagar ese tributo y se incrementará el número de contribuyentes, pues ahora tendrían que pagar personas con patrimonios superiores a los COP 2.000 millones o 40.000 UVT. Hoy, el umbral está en 72.000 UVT.

También subirán las tarifas. Actualmente, en virtud de la pasada reforma tributaria del gobierno Petro, la máxima tarifa para patrimonio quedó en 1,5 %. Ahora se ampliaría hasta 5 %. Pero también se crearon nuevos rangos de aplicación, que quedarían así:

Este ajuste aumentaría el recaudo en COP 1,7 billones en 2026. Cerca de 102.000 personas se verán afectados con la medida, 0,8 % de los contribuyentes, según Hacienda.

-Sobretasa sector financiero

Sobretasa de 15 % al sector financiero (actualmente es 5 %), llevando el impuesto de renta al 50 %.

Según el ministro Ávila, actualmente la tarifa efectiva de tributación es menor porque hay una serie de beneficios para este sector. Minhacienda estima un recaudo de COP 1,2 billones en 2026.

-Normalización de patrimonios

Normalización de patrimonios con tarifa de 19 %. Esta medida se aplicó en 2019, 2020 y 2022. Se estima un recaudo de COP 613.600 millones.

Se incluyen bienes o pasivos no declarados para el impuesto de renta con corte al 1 de enero de 2026. Y el decreto advierte que “los activos del contribuyente que sean objeto del impuesto complementario de normalización tributaria deberán incluirse para efectos patrimoniales en todas las declaraciones subsiguientes a las que estén obligados”.

Las inclusiones de patrimonio que se hagan bajo el amparo de este impuesto no generarán sanciones en el impuesto de renta, así como tampoco serán sujetas de acciones penales.

-Cambios en el IVA

Hay modificaciones en el IVA: 19 % para juegos de suerte y azar en línea, una tarifa que ya está vigente, pero que sólo se aplicaba para la conmoción interior decretada para el Catatumbo y que vencía al término de este año. Los recursos recaudados por este concepto podrán ser usados, con este decreto, para el presupuesto general, no sólo para atender la situación de orden público y social en esa región.

También se subirá el IVA para para licores, pues pasará de 5 % al 19 %. De esta medida se excluyó la cerveza, vale aclarar.

-Impuesto al consumo para licores y tabaco

En el caso de los licores, hoy esta tarifa es de COP 220 “por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos”. Y para vinos está en COP 150. El decreto introduce una única tarifa de COP 750 para todos los licores, incluyendo vinos y aperitivos.

El componente ad valorem del impuesto también sube, quedando en 30 %; actualmente es de, máximo, 25 %.

Para los cigarrillos y tabacos en general habrá un componente adicional de $11.200 por cajetilla de 20 unidades “o proporcionalmente a su contenido”; hoy esta tarifa es de $4.068. Para la picadura, rapé o chimú subirá a COP 891 por gramo y hoy es de COP 324 por gramo.

-Bienes de lujo

El decreto aumenta el IVA hasta 19 % a ciertos bienes de lujo, que hoy tributan con tarifas de 8 % o 16 %, como motos por encima de 200 c.c., yates y embarcaciones de recreo, carros cuya importación esté por encima de USD 30.000 y aviones de uso privado, entre otros.

-Las compras “minimis”

Se reducirá la exclusión de impuestos para importaciones de bajo valor que se realizan por plataformas, ahora solo aplicará para las menores de USD 50, antes era para las menores de USD 200.

-Ventas de petróleo y carbón

Impuesto de 1 % a la extracción de petróleo y carbón en la primera venta o exportación. Actualmente, este impuesto se causa únicamente en el marco del estado de conmoción interior que se decretó para atender la situación de orden público y social en el Catatumbo y su vigencia iba hasta 2025. Con el decreto, los recursos irán para el Presupuesto General de 2026 y se extiende su aplicación hasta finalizar 2026.

-Alivios tributarios

Alivios tributarios para que los deudores se pongan al día con la DIAN.

Se podrán reducir las sanciones e intereses si los contribuyentes en mora normalización su situación antes del 31 de marzo del próximo año, pero con algunas condiciones:

-Pago del 100% de la obligación tributaria, aduanera o cambiaria.

-Pago de los intereses moratorias. Para tal fin, la tasa de interés moratoria (T) del artículo 635 del Estatuto Tributario, será del 4,5%.

-Pago del quince por ciento (15%) de las sanciones y actualización de sanciones. La sanción por pagar no podrá ser inferior a la sanción mínima vigente del año gravable en que fue liquidada.

También se podrán reducir las sanciones y los intereses por presentar a destiempo las declaraciones tributarias, con corte a 30 de noviembre de 2025.

-Regalías sector petrolero y carbonero

El Gobierno insistirá en la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para el sector de petróleo y carbón.

Esta medida estaba en la tributaria de 2022, pero fue enterrada por la Corte Constitucional. Generaría recaudo de COP 3 billones adicionales.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.