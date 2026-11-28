Esta semana en Echemos Cuentas, Patricia Ortiz, experta en inversiones, explicó cómo conocer su perfil de riesgo, con cuánto dinero se puede empezar, qué opciones existen y cómo identificar las ofertas fraudulentas.

Entre ofertas de rentabilidades fáciles en redes sociales, un dólar que se mueve y una inflación que sigue alta, la duda más común es por dónde empezar sin perder la plata.

Con la prima de diciembre a punto de llegar y 2027 a la vuelta de la esquina, muchas personas se preguntan si este es el momento de empezar a invertir.

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Invertir en 2027: con cuánto empezar y cómo no caer en ofertas que son puro cuento

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Conócete a ti mismo

Antes de escoger dónde poner el dinero, Ortiz recomienda definir el perfil de riesgo. En general hay tres: conservador, moderado y arriesgado, aunque algunas entidades usan más categorías intermedias, con nombres como defensivo, cauteloso o valiente. Las entidades financieras están obligadas a aplicar una encuesta para determinarlo, pero también se puede hacer un ejercicio previo con tres preguntas:

En qué rango de edad está y en qué momento de vida.

Cuánto dinero tiene para invertir: si puede aportar mensualmente o si cuenta con un monto grande de una sola vez.

Cuándo va a necesitar esos recursos.

Esta última es clave. Según explicó, quien necesite el dinero pronto, para una maestría por ejemplo, no debería ponerlo en un perfil arriesgado, porque podría encontrar pérdidas justo cuando lo necesite.

Empezar con poco, pero empezar ya

Para Ortiz, el tiempo es el gran aliado del inversionista. Puso un ejemplo: con $50.000 mensuales durante 10 años, sin ninguna rentabilidad, se acumularían unos $6 millones. Con una rentabilidad de alrededor del 11 %, similar a las tasas actuales, esa suma podría acercarse a los $10 millones, sin hacer nada extraordinario. Eso es el interés compuesto: cada día los rendimientos se suman al capital y empiezan a generar nuevos rendimientos.

Además, dijo que ya no es necesario tener millones: hay productos que permiten empezar desde $50.000 o $100.000.

Qué opciones de inversión hay según el perfil

Renta fija (perfil conservador): CDT, fondos de inversión colectiva, cuentas de ahorro, bolsillos y cajitas. Pagan una tasa definida a un vencimiento.

CDT, fondos de inversión colectiva, cuentas de ahorro, bolsillos y cajitas. Pagan una tasa definida a un vencimiento. Acciones (perfil moderado o arriesgado): de la Bolsa de Colombia o de mercados como el estadounidense. Según Ortiz, entre el 1 de enero y el 24 de noviembre la Bolsa de Colombia acumulaba una rentabilidad cercana al 16 %, a pesar de una corrección de entre 6 % y 7 % en noviembre.

de la Bolsa de Colombia o de mercados como el estadounidense. Según Ortiz, entre el 1 de enero y el 24 de noviembre la Bolsa de Colombia acumulaba una rentabilidad cercana al 16 %, a pesar de una corrección de entre 6 % y 7 % en noviembre. Criptomonedas: son extremadamente volátiles, advirtió, “una montaña rusa”. No las recomendaría para comprar casa, estudiar o viajar; en todo caso, serían un dinero para dejar guardado a largo plazo y en plataformas y monedas reconocidas.

Para quien ya invirtió, el consejo depende del perfil: un CDT tiene la tasa fijada hasta el vencimiento, mientras que los fondos fluctúan a diario. Ortiz planteó una pregunta de prueba: si un día abre el computador y su inversión está en menos 20 %, ¿qué haría? Esperar, vender todo o comprar más. Según dijo, esa respuesta dice mucho sobre el perfil de riesgo de cada persona.

El panorama de 2026 y lo que hay que vigilar en 2027

Ortiz describió 2026 como un año “extremadamente movido”, en Colombia y en el mundo. Mencionó la inflación y el petróleo altos, vinculados a conflictos internacionales, y el cambio de gobierno en el país. A finales de octubre, explicó, el Gobierno radicó la llamada ley de ajuste fiscal. El dólar, por su parte, pasó de cerca de $3.100 en octubre a casi $3.600.

Por qué le importa eso a quien invierte en su casa: porque buena parte de lo que se consume (televisores, alimentos, ropa) depende de importaciones y del precio del dólar.

Para 2027 recomienda vigilar:

La situación fiscal de Colombia y lo que pase con la ley de ajuste. Las tasas de interés. El Banco de la República tiene decisión el 9 de diciembre, y la Reserva Federal también se reúne ese mes. El cierre de la inflación en ambos países, porque de esto dependen las tasas y el dólar del próximo año.

Ortiz aclaró que no hace pronósticos de dólar ni de inflación, porque nadie tiene una “bola de cristal”.

¿Qué es Echemos Cuentas?

Echemos Cuentas es el formato de finanzas personales de El Espectador. Cada semana, hay una transmisión en vivo con invitados para hablar sobre los temas que afectan su bolsillo.

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