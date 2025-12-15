Joyas, vehículos, muebles y maquinaria: así será la última subasta de 2025 de la DIAN

La DIAN informó que los impuestos de renta, IVA y aduanas se comportan por encima de las expectativas. Foto: Tomada de Twitter @jromerotarazona

A las 8:00 a. m. de este martes 16 de diciembre hasta las 2:30 p. m. del jueves 18 de diciembre de 2025 se realizará la próxima subasta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El evento se realizará en coordinación con el Banco Popular y su plataforma El Martillo, para la venta pública virtual de maquinaria industrial, joyas, vehículos y muebles.

Esta subasta incluye una variedad de bienes que han sido aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la Nación, como resultado de las acciones de control y fiscalización adelantadas por la DIAN en diferentes regiones del país.

¿Cómo participar de la subasta?

Las personas interesadas en participar de la subasta virtual deben registrarse previamente en la página web de El Martillo del Banco Popular.

Allí podrán consultar el catálogo completo, revisar la descripción detallada de cada artículo y conocer las condiciones de participación, con el fin de identificar los bienes de su interés.

El proceso se desarrollará bajo los principios de legalidad, transparencia y con el respaldo institucional de la DIAN y el Banco Popular.

Es por eso que la entidad invita “a la ciudadanía a participar y aprovechar esta oportunidad para adquirir bienes de valor en un entorno seguro y confiable”, expresa la DIAN.

Los interesados deben contar con una cuenta corriente o de ahorros de cualquier entidad bancaría del país, habilitada para hacer pagos por PSE.

Luego de que el pago sea aprobado por su entidad bancaria, encontrará el depósito en el enlace 'Mi Cuenta - Consulte sus pagos PSE. De igual forma, aparecerá en la opción Sala de subastas virtuales.

En la Sala de subastas virtuales elija el lote por el cual va a ofertar. Escoja el depósito virtual que va a usar con un clic en la casilla Utilizar (solo para la primera oferta debe elegir un depósito, para las siguientes ofertas del lote no es necesario). El sistema le indicará la oferta y el margen mínimo de mejora para entrar en la puja y quedarse con la mercancía.

Después de realizar una oferta, el sistema indicará el lote por el que está pujando con la palabra “Ganando”. Si otro usuario supera su oferta, esta cambiará a “Perdiendo”, lo que le brinda la oportunidad de mejorar su propuesta. Cada lote cuenta con un cronómetro que muestra el tiempo restante hasta el cierre de la subasta.

Cuando termine la subasta, el sistema determinará quién tiene la mejor oferta y enviará el acta de adjudicación vía correo electrónico al ganador, quien deberá depositar el saldo del valor de la mercancía dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes, ya sea con un pago virtual o una consignación a “Depósito para Remate”, en cualquier oficina del Banco Popular.

Finalmente, la DIAN contactará a los ganadores de la subasta para comenzar los trámites de contrato de compraventa, facturación y entrega de los productos.

¿Qué ocurre con los depósitos de quienes participaron, pero no ganaron?

El Martillo del Banco Popular realizará la devolución del monto consignado a la misma cuenta desde la cual se efectuó el pago. Ningún funcionario del Banco Popular, de la DIAN ni de terceros está autorizado para solicitarle dinero.

