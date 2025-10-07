Vía al Llano: el Gobierno acelera obras mientras crecen las alertas por seguridad

“Estamos en terreno cada semana, verificando avances y acompañando a las comunidades. Nuestro objetivo es claro: habilitar la vía antes de dos meses y mantener conectada la región del Llano con el centro del país”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La carretera que conecta a Bogotá con el Llano volvió a convertirse en un termómetro de la infraestructura nacional. Mientras el Gobierno promete habilitarla en menos de dos meses, la concesionaria Coviandina advierte que algunas decisiones podrían comprometer la seguridad del corredor más emblemático —y más frágil— del país.

El Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) trabajan para reabrir el paso tras el cierre en el kilómetro 18, uno de los puntos más inestables del trazado, con una inversión de COP 9.134 millones. La meta oficial es habilitar al menos un carril antes de diciembre, en plena temporada alta.

Según la ministra María Fernanda Rojas, el Gobierno hace presencia semanal en terreno y priorizó Caminos Comunitarios en los municipios más afectados (Chipaque, Une y Cáqueza) para mantener la movilidad local.

Plazo estimado : dos meses.

Inversión en caminos comunitarios : COP 18.200 millones.

Intervenciones priorizadas: 28 de 76 postulaciones rurales.

Estas obras buscan garantizar transporte de alimentos, acceso a salud y conectividad básica mientras se estabiliza la vía principal. Pero el reto no es solo técnico: consiste en que las soluciones de emergencia no repitan el ciclo de parches sobre un problema estructural que lleva décadas.

Una vía que se agrieta en silencio

La urgencia por reabrir el corredor no es el único frente abierto. Coviandina alertó que desde el 30 de septiembre está suspendido el pesaje obligatorio de camiones.

La decisión (pactada entre la ANI y el “Comité del Paro Vía al Llano”) busca facilitar el tránsito de carga, pero según la concesionaria, pone en riesgo la estabilidad de los puentes más sensibles del trazado.

“No es susceptible de suspensión o exclusión a través de acuerdos de voluntades entre una entidad pública carente de competencias para el efecto y un particular”, advirtió Coviandina, que pidió restablecer el control de peso.

Los puentes Aserrío, Susumuco y el metálico de Naranjal (instalado por el Ejército tras la avalancha de 2023) están en estado crítico. En septiembre, se pesaron 40.086 camiones; 83 excedieron el peso permitido.

Sin control de básculas, ese sobrepeso puede circular libremente sobre estructuras que ya muestran fisuras y socavaciones. Cada vehículo con exceso de carga multiplica la presión sobre el concreto como una gota que horada la piedra: el daño no se nota al instante, pero se acumula hasta que la estructura cede.

El termómetro real del país: las vías rurales

La reapertura de la carretera principal es urgente, pero el verdadero termómetro del desarrollo está en la red que la rodea.

Caminos Comunitarios, la estrategia que busca conectar veredas con cabeceras municipales, apenas ha avanzado 8,3 % de la meta trazada hace tres años: de 33.000 km prometidos, se han ejecutado 2.950.

La Contraloría y la Procuraduría mantienen bajo observación cientos de convenios por irregularidades y baja ejecución. Aun así, el Invías insiste en que el programa se mantiene vivo y en proceso de ajuste.

Con la presencia coordinada del Ministerio, la ANI y el Invías, el desafío ahora es convertir la emergencia en oportunidad: acelerar los caminos rurales, mejorar la resiliencia de las obras y evitar un golpe de desabastecimiento en los municipios que dependen de la lastimada vía al Llano. Y mejor aún: ganarse la confianza en programas de desarrollo que, a la larga, benefician a todo el país.

Porque la vía Bogotá–Villavicencio no es solo un tramo de montaña. Es la metáfora de un país que todavía intenta conectarse consigo mismo.

🚗 Horarios de la vía al Llano

Sentido Bogotá - Villavicencio

El paso está habilitado durante tres horas:

De 12:00 a. m. a 3:00 a. m.

De 6:00 a. m. a 9:00 a. m.

De 12:00 p. m. a 3:00 p. m.

De 6:00 p. m. a 9:00 p. m.

Sentido Villavicencio - Bogotá

El paso está habilitado durante tres horas:

De 3:00 a. m. a 6:00 a. m.

De 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

De 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

De 9:00 p. m. a 12:00 a. m.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.