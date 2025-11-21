Gobierno fija nuevo estándar para la movilidad eléctrica: ¿qué cambia?

Las estaciones tendrán 18 meses para hacer la transición. Foto: EFE - RONALD PENA R

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un país donde cargar un carro eléctrico puede sentirse como buscar el enchufe correcto en un cajón lleno de cables desconocidos, el Gobierno decidió poner fin al desorden. La expansión acelerada del parque eléctrico dejó una red fragmentada, con conectores incompatibles, aplicaciones que no conversaban entre sí y usuarios forzados a descargar media docena de plataformas para un mismo recorrido.

Esa dispersión empieza a acabarse con la Resolución 40559 del 21 de noviembre de 2025, expedida por el Ministerio de Minas y Energía. La norma fija las reglas de interoperabilidad para todas las estaciones de carga de acceso público, y obliga a operadores, marcas y plataformas a ajustarse a estándares internacionales.

“Somos el primer país de Latinoamérica en adoptar estándares internacionales de interoperabilidad y acceso abierto a la información para estaciones de carga”, dijo el jefe de la cartera Edwin Palma.

El cambio llega justo cuando el mercado eléctrico se dispara. Según el más reciente informe de BBVA, a corte de octubre, una de cada tres ventas de vehículos fue híbrida o eléctrica. Han salido 67.700 unidades nuevas este año, un salto de 177 % frente a 2023 y de 78 % frente a 2024.

Para un país que quiere electrificarse rápido, seguir con un ecosistema fragmentado no era opción.

Año Híbridos Eléctricos Ventas totales Variación anual 2023 21.700 2.700 24.400 ---- 2024 32.200 5.600 37.900 55,32 % 2025 53.100 14.600 67.700 78,62 %

¿Qué cambia desde hoy?

1. Enchufes internacionales obligatorios: Tipo 2 y CCS2.

Colombia abandona el estándar norteamericano (Tipo 1 y CCS1) y pasa a usar los conectores más comunes en Europa y Asia: Tipo 2 para carga lenta/semirrápida y CCS2 para carga rápida

Para el usuario, esto quiere decir:

Más carros podrán cargar sin adaptadores.

Más marcas podrán entrar al país sin “tropicalizar” sus vehículos.

Las estaciones serán compatibles entre sí, reduciendo el riesgo de “llegar y no poder cargar”.

Las estaciones tendrán 18 meses para hacer la transición.

2. Todas las estaciones deberán hablar OCPI: el protocolo abierto que permite “roaming”.

El Gobierno exige que la información de cada estación (precio, disponibilidad, potencia, estado del cargador) se base en el estándar que usan países como Países Bajos, Noruega o Alemania.

Esto habilita, por fin:

Ver en una sola app todas las estaciones del país.

Ver precios reales antes de llegar.

Saber si un cargador está libre, dañado o siendo usado.

Evitar las dobles facturaciones o inconsistencias entre operadores.

3. Información en tiempo real cada 60 segundos.

Cada estación deberá reportar:

Ubicación exacta.

Estado operativo.

Potencia.

Tipo de conector.

Precio real por kWh o por sesión.

Energía entregada.

Si tiene medición inteligente, debe enviar datos horarios o subhorarios. El objetivo es evitar el clásico viaje en vano hacia un cargador dañado o inexistente.

4. Los operadores podrán comprar energía en el mercado no regulado.

Un punto clave, aunque poco visible, es que la resolución exime a los operadores de los límites tradicionales para comprar energía en el mercado competitivo (mercado no regulado).

Eso significa energía más barata para los operadores, mayor sostenibilidad financiera para el negocio de carga, y en el mediano plazo, tarifas más estables para los usuarios.

5. La UPME se vuelve el “cerebro” del sistema

La entidad administrará la plataforma nacional, custodiará los datos, validará la seguridad y entregará información pública con mapas y APIs para desarrolladores.

Es el punto central de una red que, hasta ahora, estaba distribuida y sin identidad común..

🔴El ministro de Minas y Energía, @PalmaEdwin, anunció la resolución que estandariza las estaciones de carga para carros eléctricos en el país. La medida busca ampliar la infraestructura, aumentar la competencia e incentivar la transición hacia energías limpias, en un contexto… pic.twitter.com/zPZTNLLItA — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 21, 2025

El Ministerio de Minas y Energía afirma que el país es “pionero en Latinoamérica” al adoptar estos estándares. Pero el fondo es más prioritario que la forma: la medida que pretende corregir un rezago tecnológico evidente y que el mercado exige de vehículos híbridos y eléctricos.

El reto para los operadores es la adecuación de sus cargadores (lo cual cuesta tiempo y dinero) y la integración con la plataforma nacional.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.