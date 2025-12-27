“No PDA” el indicativo que llevan algunos automóviles no tiene validez: Policía Nacional

Imagen de Referencia. Foto: pexels

Es probable que alguna vez usted haya visto en la parte trasera de un automóvil o una moto un letrero con una calcomanía que dice “NO PDA”, esta es una indicación que puede no ser clara con las simples letras. Le contamos en que consiste.

Según Juan Carlos Vargas, ingeniero automotor, se trata de un indicador que hace explícito que el vehículo ha tenido pendientes judiciales que ya se encuentran resueltos pero no se han actualizado en la base de datos de la policía. Entre algunos de los pendientes habituales se encuentran casos de robo o embargo.

De esta manera se le pide al agente que no revise la placa del vehículo en la base de datos de su Dispositivo Policial Digital (PDA) pues esta acción generaría “una alerta que podría resultar en la inmovilización injustificada del vehículo y la pérdida de tiempo para el conductor y el agente de policía”, sostiene Vargas.

Si bien esta es una medida preventiva, no existe un control de las personas que llevan la calcomanía en su automóvil o motocicleta, lo que podría ser contraproducente para los procedimientos de control, pues no se tiene absoluta certeza de que la situación es realmente la que indica la calcomanía.

Esto dice la Policía Nacional

Según Henry Eduardo Ávila, subjefe nacional del Servicio de Policía, “la calcomanía ‘NO PDA’ carece de validez jurídica, administrativa o reglamentaria” y no es un mecanismo válido para evitar o limitar el proceso de verificación y control asignado a la Policía Nacional.

Ávila sostiene que la elección de usar este tipo de calcomanías depende absolutamente del propietario del vehículo y que a pesar de expresar un deseo de que no se consulte la placa en los dispositivos PDA con este indicativo, no existe ninguna razón legal por la cuál el agente de policía deba abstenerse de consultar y si es el caso, de inmovilizar el vehículo.

