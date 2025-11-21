Renuncia el director de la Aerocivil: lo que se sabe de su salida de la entidad

Aerocivil. - Imagen de referencia Foto: Aerocivil

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El brigadier general (RA) José Henry Pinto renunció a la dirección de la Aeronáutica Civil (Aerocivil). Así lo confirmó la entidad, que explicó que Pinto presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro por razones personales.

El brigadier general (RA) permanecerá en la dirección de la entidad hasta que el presidente acepte su renuncia.

De otro lado, la Aerocivil destaca que, durante su gestión, Pinto ha liderado avances en el desarrollo aeronáutico del país, fortaleciendo la conectividad aérea, la modernización de la infraestructura y la capacidad operativa de los aeropuertos.

La Aeronáutica Civil también reiteró su compromiso con la seguridad operacional de la aviación en el país.

¿Quién es José Henry Pinto?

Pinto fue director del Club Militar desde agosto de 2024 hasta abril de este año. Ha desempeñado varios cargos en la Fuerza Aérea Colombiana. Ha sido servidor público durante 33 años y se desempeñó 5 en el privado.

Es Ingeniero Civil de la Universidad Militar Nueva Granada y es profesional en Administración Aeronáutica. Cuenta con una especialización en Comando y Estado Mayor y una maestría en Seguridad y defensa nacional, ambos de la Escuela Superior de Guerra.

Recientemente, y mientras se desempeñaba en la dirección de la Aerocivil, Pinto recibió un Doctorado Honoris Causa en Derechos Humanos por parte de la Oficina Interamericana para la Paz y Desarrollo Sostenible.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.