Ojo con la cena de Navidad: así van los precios de los alimentos en Colombia

Se acerca la temporada navideña y con ella llegan las celebraciones propias de la época, que fomentan el consumo de diversos bienes y servicios. Uno de los aspectos más destacados es la comida.

En este sentido, una de las buenas noticias que dejó el más reciente informe de inflación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es que los alimentos moderaron su incremento. Esa es la razón por la que redujo su aporte a la medición general de cómo se están comportando los precios en Colombia.

“Para noviembre, el mayor respiro vino de los alimentos, que varió 0,72 % negativo y redujo la inflación en 14 puntos básicos. Esto destaca una caída interesante en el precio de las frutas frescas que acompaña también un nivel bastante moderado de la variación del resto de los alimentos”, así lo explica Jackeline Piraján, economista principal de Davibank.

Según explicó Piedad Urdinola, directora del DANE, lo que impulsó la caída del grupo fueron las frutas y verduras, con descensos marcados en productos como mango, limón y lulo, y en menor medida en piña y papaya. Otros alimentos, como el aguacate, registraron crecimientos, aunque sin revertir la tendencia general a la baja del conjunto.

Los aumentos de otros meses, en especial los de octubre, han estado relacionados con condiciones climáticas, como en su momento le comentó a este diario Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la Universidad Javeriana de Cali. En general, en el contexto de lluvias excesivas y la alta humedad aumenta la incertidumbre en el mercado por la disponibilidad de los productos o la productividad y calidad que puedan llegar a tener, lo que termina por impactar el costo.

Aunque vale aclarar que cada producto es un mundo, por lo que las variables climáticas tienen impactos diversos en los cultivos.

Los alimentos que bajaron de precio

Es importante conocer cuál es la comida que ha bajado de precio, para tenerlo en cuenta a la hora de definir el menú de las festividades, como la cena de Navidad.

Además de las frutas frescas, otros ejemplos de productos que ayudaron a empujar hacia abajo la participación y el crecimiento de los alimentos en general dentro de la inflación son los tomates que, aunque han tenido meses de alza, acumulan una variación negativa para el año corrido (enero noviembre) de -3,09 %.

En general, incluir papa o arroz en el menú es una apuesta económica porque ambos productos se encuentran en el top 10 de los que más han caído de precio en 2025. En ambos casos se debe a una sobreproducción que inundó el mercado de oferta ante una demanda que no pudo responder a dichos volúmenes. El resultado fue un producto más barato, tanto que afectó la rentabilidad de paperos y arroceros.

Estos son los demás alimentos que completan el podio:

Cuidado con los que suben

Por otra parte, durante el año se ha dado un crecimiento en los precios de otros elementos que, aunque pueden seguir estando en las recetas de la celebración, salen más costosos.

Por ejemplo, la carne de res, que acumula un crecimiento de 9,14 % en sus precios entre enero y noviembre, según se ve en los datos del DANE.

Otro elemento que sale costoso es la yuca, debido a que disminuyó la oferta tras una crisis de sobreproducción que tuvieron los productores el año pasado. Y la zanahoria, que se cultiva en las mismas áreas de la papa, vio también una reducción en la siembra.

Estos han sido los 10 alimentos que más subieron de precio entre enero y noviembre, de acuerdo con la información del DANE:

