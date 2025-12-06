Logo El Espectador
Economía
¡Sorpresa! Llegó tu paquete, pero primero debes pagar el arancel

El fin de una exención arancelaria para productos con valor igual o inferior a USD 800 deja a los compradores estadounidenses con un costo adicional que debe pagarse antes de la entrega.

Peter Eavis | The New York Times
06 de diciembre de 2025 - 07:30 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: EFE - ZSOLT CZEGLEDI

Kim Batten, fisioterapeuta de Oakland, California, compró a principios de año una gabardina a un minorista neerlandés por 456 dólares, un precio que estaba un poco por arriba de su presupuesto.

Pero después de enviar el abrigo, UPS informó a Batten por correo electrónico que tendría que pagar más de USD 250 por derechos de aduana para recibirlo. Con los gastos de envío, la transacción ascendió a más de USD 700.

“Acabó siendo la segunda prenda más cara que he comprado alguna vez, aparte de mi vestido de novia”, dijo.

Durante décadas, no se...

Por Peter Eavis | The New York Times

