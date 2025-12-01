Pagos de Colombia Mayor en diciembre: fechas, montos y quiénes pueden recibirlo

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El cierre de 2025 llega con dos fechas de pago para los beneficiarios de Colombia Mayor, el programa que entrega apoyos económicos a adultos mayores que no cuentan con pensión. Para este tramo final del año, además del calendario, también entran en vigencia el aumento del subsidio y las nuevas edades para acceder al beneficio.

Desde este martes 2 de diciembre, los beneficiarios bancarizados del programa ya pueden consultar si su pago está disponible a través de la plataforma Consulta Pagos del Banco Agrario, en su página web oficial.

Desde Prosperidad Social, la recomendación es hacer la verificación de manera virtual, sin necesidad de acercarse a las oficinas, para evitar filas y aglomeraciones.

Ciclos de pago 11 y 12 de Colombia Mayor

Prosperidad Social confirmó que el ciclo 11, correspondiente a noviembre y diciembre, irá hasta el 12 de diciembre y llegará a 1.635.343 beneficiarios.

El ciclo 12, con el que se cierra el año, irá del 17 al 31 de diciembre, y podría cubrir hasta 3 millones de personas.

Los pagos se realizan principalmente a través del Banco Agrario, bajo tres modalidades: abono en cuenta bancaria, giro en puntos autorizados (como oficinas del banco y corresponsales aliados, entre ellos SuperGiros) y, en algunos casos, por medio de billetera digital (BICO).

Para evitar contratiempos, se recomienda consultar siempre el punto exacto de pago en los canales oficiales del programa, del banco o con el enlace municipal.

Cambios en edades de beneficiarios

El ajuste más importante para este cierre de año es el aumento del subsidio a $230.000 mensuales, en línea con la Renta Básica Pensional incluida en la reforma pensional. Hasta ahora, ese valor aplicaba únicamente para mujeres desde los 70 años y hombres desde los 75, pero con los cambios que está finalizando Prosperidad Social el beneficio se ampliará a mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65 años. Además, el monto del apoyo se actualizará cada año con base en la inflación, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

