Así están aprovechando estafadores la integración entre Davivienda y Scotiabank

. Con esta operación, el grupo financiero pasa a tener más de 29 millones de clientes y activos superiores a los USD 60.000 millones, lo que representa un crecimiento cercano al 37 % en activos. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Usuarios están denunciando que están recibiendo mensajes por WhatsApp, correos y enlaces falsos en los que les piden “actualizar” sus cuentas, compartir claves o transferir dinero, en lo que serían nuevos intentos de estafa relacionados con el anuncio de Davibank como nueva marca de Scotiabank Colpatria.

Ante esta situación, Davivienda reiteró que no está solicitando información sensible a los clientes como parte de este proceso. Su presidente, Javier Suárez, le confirmó a este diario que no se están pidiendo datos por ningún canal.

“Desde el punto de vista de seguridad, es importante aclarar que no vamos a mandar ningún correo a los clientes pidiéndoles números de cuenta o datos personales. El cliente no tiene por qué hacer ningún cambio”, dijo Suárez.

A través de un comunicado a sus usuarios, Davivienda Group explicó que cada banco continuará operando de manera independiente, por lo que para los clientes de Davivienda no hay cambios en los servicios, en los canales de atención ni en las condiciones de sus productos.

Los productos que tengan vigentes, como cuentas, tarjetas, aplicaciones, así como los canales de atención de ambas entidades seguirán funcionando como venían hasta nuevo aviso.

Sin embargo, el holding hizo un llamado a extremar precauciones porque este tipo de anuncios suele ser aprovechado por los delincuentes.

Puede interesarle: Davibank reemplaza a Scotiabank tras integración con Davivienda: ¿qué implica para los clientes?

Recomendaciones para no caer en fraudes

Davivienda Group dio una serie de recomendaciones de seguridad para los usuarios:

Nunca comparta sus claves o códigos de seguridad por llamadas, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp.

Verifique siempre las páginas web donde realiza transacciones, revisando que tengan candado de seguridad y que comiencen por “https”.

Davivienda no lo llamará para cambiar su tarjeta por una tarjeta Davibank.

Si lo llaman para pedirle que transfiera su dinero a otra cuenta, termine la llamada.

Desde Davivienda Group insistieron en que cualquier información oficial sobre productos, servicios o cambios se comunica únicamente por sus canales institucionales.

Tras la aprobación de la Superfinanciera, Davivienda Group asumió el control de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, mientras que Scotiabank tomó una participación del 20 % en Davivienda Group. Con esta operación, el grupo financiero pasa a tener más de 29 millones de clientes y activos superiores a los USD 60.000 millones, lo que representa un crecimiento cercano al 37 % en activos.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.