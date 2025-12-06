Para hacer mercado: así van los precios de los alimentos en Colombia

Vendedores y productos tales como frutas y verduras de esta central ubicada en Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una de las buenas noticias que dejó el más reciente informe de inflación del DANE es que los alimentos moderaron su incremento, así como su aporte a la medición general de cómo se están comportando los precios en Colombia.

Así lo resume Jackeline Piraján, economista principal de Davibank: “Para noviembre, el mayor respiro vino de los alimentos, que varió 0.72% negativo y redujo la inflación en 14 puntos básicos. Esto destaca una caída interesante en el precio de las frutas frescas que acompaña también un nivel bastante moderado de variación en el precio del resto de los alimentos”.

Durante la presentación de los datos, Piedad Urdinola, directora del DANE, aseguró que “veníamos viendo un incremento en los últimos meses de los alimentos y en este mes en particular (noviembre de 2025) vemos otra vez la convergencia”.

Los aumentos de otros meses, en especial los de octubre, han estado relacionados con condiciones climáticas, como en su momento le comentó a este diario Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la Universidad Javeriana de Cali. En general, en el contexto de lluvias excesivas y la alta humedad aumenta la incertidumbre en el mercado por la disponibilidad de los productos o la productividad y calidad que puedan llegar a tener, lo que termina por impactar el costo.

Según explicó Urdinola, lo que impulsó la caída del grupo fueron las frutas y verduras, con descensos marcados en productos como mango, limón y lulo, y en menor medida en piña y papaya. Otros alimentos, como el aguacate, registraron crecimientos, aunque sin revertir la tendencia general a la baja del conjunto.

Otros ejemplos de productos que ayudaron a empujar hacia abajo la participación y el crecimiento de los alimentos en general dentro del IPC son los tomates que, aunque han tenido meses de alza, acumulan una variación negativa para el año corrido (enero noviembre) de -3,09 %.

Por otra parte, durante el año se ha dado un crecimiento en los precios de la carne de res, que acumula un crecimiento de 9,14 % en sus precios entre enero y noviembre, según se ve en los datos del DANE.

De cara a su próximo mercado, estos han sido los alimentos que más subier y bajaron de precio entre enero y noviembre, de acuerdo con la información del DANE:

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.