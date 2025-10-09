Logo El Espectador
Restricción para vehículos de carga el puente festivo de octubre: vías y horarios

Las restricciones afectan a vehículos de más de 3,4 toneladas en horarios específicos que arrancan este viernes 10 de octubre.

Redacción Economía
09 de octubre de 2025 - 06:58 p. m.
Vía Bogotá Girardot. Imagen de referencia.
Foto: Concesión Vía Sumapaz
El país se prepara para el próximo puente festivo, que va desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de octubre. Por tratarse de una temporada de alto flujo vehicular, el Ministerio de Transporte define algunas restricciones y horarios.

Las limitaciones son para los camiones y vehículos que tengan una carga igual o superior a 3,4 toneladas, conforme a lo establecido en las Resoluciones 761 del 1 de abril de 2013 y 0002307 del 12 de agosto de 2014.

Restricciones para vehículos

Estas son las restricciones para vehículos de carga pesada, durante el puente festivo del Día de la Raza:

Viernes 10 de octubre de 3:00 p. m. a 10:00 p. m.

  • Aplica para las vías del departamento de Cundinamarca (en sentido éxodo de Bogotá, aunque aplica en ambos sentidos de la vía):
    • Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué
    • Ibagué - Calarcá - La Paila

Sábado 11 de octubre de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.

  • Armenia - Montenegro - Quimbaya
  • Barranquilla - Cartagena
  • Barbosa - Cisneros - San José del Nus
  • Bogotá - Chía - Cajicá - Ubaté - Chiquinquirá - Barbosa - San Gil - Bucaramanga
  • Bogotá - Choachí
  • Bogotá - La Calera - Guasca
  • Bogotá - La Vega - Guaduas
  • Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué
  • Bogotá - Tocancipá - Tunja
  • Bogotá - Villavicencio - Acacías
  • Bosconia - Zambrano - Turbaco - Cartagena
  • Bucaramanga - Pamplona - Cúcuta
  • Cali - Popayán
  • Carreto - Calamar - Sabanagrande (Atlántico)
  • Ibagué - Calarcá - La Paila
  • Ibagué - Mariquita
  • Manizales - Mariquita - Honda
  • Medellín - Santa Fe de Antioquia - Mutatá
  • Montería - Cereté - Coveñas - Tolú - Cruz del viso
  • Mosquera - Facatativá - Los Alpes
  • Neiva - Garzón - Pitalito
  • Primavera - Amagá - Ciudad Bolívar
  • Primavera - La Pintada - La Felisa - La Manuela
  • Puerto Araújo - Puerto Boyacá
  • Puerta de Hierro - Magangué - Mompós - Tamalameque - El burro
  • Santa Marta - Palomino
  • Sincelejo - El Carmen del Bolívar
  • Sogamoso - Toquilla
  • Tunja - Barbosa
  • Tunja - Chiquinquirá
  • Tunja - Duitama - Sogamoso
  • Villavicencio - Cumaral
  • Villavicencio - Puerto López
  • Ye de Ciénaga - Fundación - Aguachica
  • Ye de Hatillo (Barbosa, Antioquia) - Yarumal - Caucasia

Sábado 11 de octubre de 12:00 m. a 7:00 p. m.

  • Aplica para ambos sentidos la vía Medellín - Cruce Ruta 45 (Caño Alegre)

Domingo 12 de octubre de 11:00 a. m. a 11:00 p. m.

  • Aplica en la vía sentido “Ibagué – Melgar – Fusagasugá – Soacha - Bogotá

Domingo 12 de octubre de 2:00 p. m. a 11:00 p. m.

  • Aplica en las vías del Departamento de Cundinamarca (únicamente en sentido retorno) hacia las entradas de la ciudad de Bogotá

Lunes 13 de octubre de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

  • Aplica para todas las vías mencionadas el día sábado, en ambos sentidos.
  • En la vía Bogotá – Villavicencio aplica total (sin excepciones) en ambos sentidos.

Lunes 13 de octubre de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. del martes 14 de octubre

  • Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué, en ambos sentidos
  • Ibagué - Calarcá - La Paila, en ambos sentidos

Por Redacción Economía

