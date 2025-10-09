Restricción para vehículos de carga el puente festivo de octubre: vías y horarios

Vía Bogotá Girardot. Imagen de referencia. Foto: Concesión Vía Sumapaz

El país se prepara para el próximo puente festivo, que va desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de octubre. Por tratarse de una temporada de alto flujo vehicular, el Ministerio de Transporte define algunas restricciones y horarios.

Las limitaciones son para los camiones y vehículos que tengan una carga igual o superior a 3,4 toneladas, conforme a lo establecido en las Resoluciones 761 del 1 de abril de 2013 y 0002307 del 12 de agosto de 2014.

Restricciones para vehículos

Estas son las restricciones para vehículos de carga pesada, durante el puente festivo del Día de la Raza:

Viernes 10 de octubre de 3:00 p. m. a 10:00 p. m.

Aplica para las vías del departamento de Cundinamarca (en sentido éxodo de Bogotá, aunque aplica en ambos sentidos de la vía): Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué Ibagué - Calarcá - La Paila



Sábado 11 de octubre de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.

Armenia - Montenegro - Quimbaya

Barranquilla - Cartagena

Barbosa - Cisneros - San José del Nus

Bogotá - Chía - Cajicá - Ubaté - Chiquinquirá - Barbosa - San Gil - Bucaramanga

Bogotá - Choachí

Bogotá - La Calera - Guasca

Bogotá - La Vega - Guaduas

Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué

Bogotá - Tocancipá - Tunja

Bogotá - Villavicencio - Acacías

Bosconia - Zambrano - Turbaco - Cartagena

Bucaramanga - Pamplona - Cúcuta

Cali - Popayán

Carreto - Calamar - Sabanagrande (Atlántico)

Ibagué - Calarcá - La Paila

Ibagué - Mariquita

Manizales - Mariquita - Honda

Medellín - Santa Fe de Antioquia - Mutatá

Montería - Cereté - Coveñas - Tolú - Cruz del viso

Mosquera - Facatativá - Los Alpes

Neiva - Garzón - Pitalito

Primavera - Amagá - Ciudad Bolívar

Primavera - La Pintada - La Felisa - La Manuela

Puerto Araújo - Puerto Boyacá

Puerta de Hierro - Magangué - Mompós - Tamalameque - El burro

Santa Marta - Palomino

Sincelejo - El Carmen del Bolívar

Sogamoso - Toquilla

Tunja - Barbosa

Tunja - Chiquinquirá

Tunja - Duitama - Sogamoso

Villavicencio - Cumaral

Villavicencio - Puerto López

Ye de Ciénaga - Fundación - Aguachica

Ye de Hatillo (Barbosa, Antioquia) - Yarumal - Caucasia

Sábado 11 de octubre de 12:00 m. a 7:00 p. m.

Aplica para ambos sentidos la vía Medellín - Cruce Ruta 45 (Caño Alegre)

Domingo 12 de octubre de 11:00 a. m. a 11:00 p. m.

Aplica en la vía sentido “Ibagué – Melgar – Fusagasugá – Soacha - Bogotá

Domingo 12 de octubre de 2:00 p. m. a 11:00 p. m.

Aplica en las vías del Departamento de Cundinamarca (únicamente en sentido retorno) hacia las entradas de la ciudad de Bogotá

Lunes 13 de octubre de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

Aplica para todas las vías mencionadas el día sábado, en ambos sentidos.

En la vía Bogotá – Villavicencio aplica total (sin excepciones) en ambos sentidos.

Lunes 13 de octubre de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. del martes 14 de octubre

Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué, en ambos sentidos

Ibagué - Calarcá - La Paila, en ambos sentidos

