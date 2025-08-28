Pilar Solidario: cómo inscribirse para acceder a la renta básica de $230.000

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Colombia está a las puertas de estrenar un nuevo sistema pensional basado en cuatro pilares:

Solidario, que entregará una renta mensual cercana a los $230.000 a las personas mayores que no tienen pensión. Semicontributivo, para quienes cotizaron al sistema, pero no lo suficiente para pensionarse Contributivo, en el que todos aportarán a Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos y de ahí en adelante a un fondo privado. Voluntario, para quienes quieran ahorrar más para su pensión.

Aunque la entrada en vigencia de esta reforma sigue suspendida por la Corte Constitucional, el Gobierno avanza con el alistamiento del Pilar Solidario, que será la base del modelo.

El objetivo es llegar a más de 3,1 millones de personas mayores sin pensión, quienes podrán contar con un ingreso mensual que les ayude a cubrir necesidades básicas y, en muchos casos, salir de la pobreza extrema.

¿Quiénes pueden inscribirse al Pilar Solidario?

El Pilar Solidario está pensado para las personas mayores que no cuentan con pensión y que viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad.

Para acceder al beneficio de $230.000 mensuales, Prosperidad Social definió los siguientes requisitos:

Edad: hombres desde los 65 años y mujeres desde los 60 años.

Personas con discapacidad: hombres desde los 55 años y mujeres desde los 50 años, siempre que tengan una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 % y no reciban pensión.

Campesinos

Poblaciones étnicas: indígenas, afrocolombianos, raizales y pueblo rom.

Cuidadores: quienes dedican su tiempo al cuidado de personas con discapacidad y no tienen ingresos propios.

Un punto a tener en cuenta es que quienes ya reciben un subsidio del programa Colombia Mayor o están en lista de espera no deben hacer ningún trámite adicional, su transición al Pilar Solidario será automática.

¿Cómo inscribirse al Pilar Solidario?

El proceso de inscripción es gratuito, personal y sin intermediarios. Se puede hacer tanto de manera presencial como en línea. Estos son los pasos

De forma presencial

Diríjase con su cédula original a: las gerencias regionales de Prosperidad Social o a las oficinas del adulto mayor en su municipio, también a las ferias de servicios que organiza Prosperidad Social o con las brigadas móviles de la entidad que recorren veredas y zonas rurales.

Allí, funcionarios del Departamento de Prosperidad Social (DPS) lo registrarán en el sistema y validarán la información.

En línea (preinscripción)

Si no puede trasladarse hasta un punto de atención, puede hacer una preinscripción en internet para actualizar sus datos de contacto y ubicación. Esto se realiza en el portal oficial de Prosperidad Social: https://rit.prosperidadsocial.gov.co/?id=433.

Recuerde que el hecho de inscribirse no garantiza el beneficio inmediato. Primero, Prosperidad Social valida la información en sus bases de datos. Posteriormente, se le notificará si fue aceptado o no en el programa.

¿Y qué pasará con Colombia Mayor?

En este momento, la mayoría de beneficiarios de Colombia Mayor recibe $80.000 al mes, mientras que cerca de 500.000 adultos mayores acceden a un monto de $225.000.

Con el Pilar Solidario, el objetivo es que todos pasen a recibir $230.000 mensuales.

El Gobierno analiza dos caminos mientras se define el arranque del nuevo sistema pensional. Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, le explicó a El Espectador que una posibilidad es aumentar de inmediato el pago a $230.000 para quienes ya están en Colombia Mayor y cumplen la edad del Pilar (60 años las mujeres y 65 los hombres). La otra opción es esperar hasta octubre para poner en marcha el Pilar Solidario en su totalidad.

En contexto: ¿Hay plata para el pilar solidario y para subsidios? Director del DPS responde

El reto es ajustar la cobertura. Hoy Colombia Mayor incluye a mujeres desde los 54 años y hombres desde los 59, mientras que el Pilar Solidario empezará más tarde (60 y 65 años).

Este viernes, el presidente Gustavo Petro estará en Bucaramanga para anunciar el aumento en la cobertura y el monto de Colombia Mayor, un paso previo hacia el Pilar Solidario que busca beneficiar a más de 3 millones de adultos mayores en pobreza y vulnerabilidad.

Canales oficiales de información

Para resolver dudas, Prosperidad Social habilitó varios canales de atención:

Página web: prosperidadsocial.gov.co

WhatsApp: 318 806 7329

Línea nacional: 601 379 1088

Mensajes de texto gratis: 85594

Correo: servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co

Línea gratuita nacional desde teléfono fijo: 01 8000 951100

También puee obtener información en los perfiles en redes sociales de la entidad:

X: @ProsperidadCol / Facebook: Prosperidad.Social Instagram: prosperidadcol / YouTube: @ProsperidadCol

