Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 1 de diciembre

El precio de la divisa comenzó este lunes al alza. Foto: archivo

El día de hoy, primero de diciembre, el dólar abrió la jornada en COP 3.760, es decir COP 5 por encima del precio de cierre del pasado viernes.

Por su parte la Tasa Representativa del Mercado (TRM), se ubica en COP 3.744.

En casas de cambio la compra está en COP 3.663 y la venta en COP 3.843.

Los factores que pueden afectar a la moneda

La caída del dólar ha sido evidente en los últimos meses y marcó tendencia durante el pasado mes. En noviembre, el dólar retrocedió COP 75, lo que implicó una variación de -1,95 %. Para tener una referencia, el punto más alto alcanzado este año fue en abril, cuando superó la barrera de los COP 4.400.

Según lo explicado por Sebastián Chacón, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, la primera semana de diciembre será clave, pues podría registrarse un efecto rebote debido a la monetización del gobierno colombiano, la cual fue momentánea. Su previsión es que el dólar podría volver a ubicarse por encima de los COP 3.800.

Monetización del gobierno colombiano

Para Chacón, parte importante de la reevaluación de la moneda en noviembre está relacionada con la mencionada monetización por parte del gobierno, la cual ha llegado a casi los USD 5.000 millones, así como el creciente flujo de remesas, las cuales podrían alcanzar los USD 13.000 millones.

“También está atado lo que viene sucediendo en el mercado internacional por la incertidumbre con la economía de Estados Unidos, lo que sigue permitiendo que sean atractivas economías emergentes como la latinoamericana, en especial la colombiana, por la tasa de interés que sigue siendo alta en comparación con otras economías”, concluye.

