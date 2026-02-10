Precio del dólar hoy en Colombia: así cerró la divisa el 10 de febrero

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - SeongJoon Cho

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dólar tiene un inicio de semana de incrementos.

Este martes comienza la jornada con un alza que lo deja en COP 3.674, lo que representa un incremento de 13 pesos frente al cierre del lunes (3.658), cuando repuntó apenas COP 2.

Además, la moneda estadounidense registra una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de COP 3.651,9 para el 10 de febrero.

¿Qué está moviendo hoy al dólar?

Según el más reciente informe del mercado cambiario de Bancolombia, el comportamiento reciente del dólar en Colombia ha estado marcado, principalmente, por un escenario de debilidad de la moneda estadounidense a nivel global.

De ahí que, durante un largo tramo del año pasado y lo corrido de este, el peso colombiano esté mostrando una apreciación frente a la moneda estadounidense, impulsada por factores externos como la incertidumbre internacional y las expectativas sobre el rumbo de las tasas de interés en Estados Unidos.

El banco explicó que, en medio de las tensiones geopolíticas recientes, varios inversionistas aumentaron su demanda por activos considerados refugio, mientras que, al mismo tiempo, se observó una recuperación de los flujos de capital hacia economías emergentes, lo que redujo la presión sobre monedas como el peso colombiano.

Sin embargo, el banco advirtió que las compras de dólares por parte del Minhacienda y la atención sobre las finanzas públicas han limitado una apreciación mayor de la moneda local.

Para algunos expertos, el comportamiento reciente del dólar en Colombia refleja un mercado más sensible a las noticias externas y a los datos económicos que se van conociendo día a día.

Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66, explicó que los movimientos del dólar en la última semana han estado ligados, principalmente, a datos de inflación en Estados Unidos y a ajustes en las expectativas sobre las tasas de interés, factores que han generado presiones alcistas leves en algunos momentos.

Los factores locales que pesan

Pese a los vientos internacionales que están depreciando al dólar, lo que ocurra con la divisa no puede desligarse de lo que ocurre con la economía local.

Sebastián Chacón Marín, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, señaló que uno de los factores que ha influido es el aumento de la inflación en enero, asociado al incremento del salario mínimo, un ajuste que ya estaba en el radar del mercado.

Chacón también advirtió que la atención de los inversionistas está puesta en el frente fiscal, especialmente tras el anuncio de un recorte presupuestal por COP 16 billones y las dudas sobre cómo se financiará el presupuesto del Gobierno para 2026.

Según explicó, estos elementos inciden directamente en la confianza y en la percepción de riesgo del país, factores que suelen reflejarse en el precio del dólar.

A esto se suma la decisión del Banco de la República. Una medida que, según Chacón, puede hacer más atractivos los activos en pesos frente al dólar, aunque el efecto final dependerá de cómo evolucione la inflación y de la claridad que tenga el mercado sobre las cuentas públicas.

¿Qué esperan los analistas para el dólar?

Bancolombia: considera que, en el corto plazo, el dólar podría moverse dentro de un rango acotado durante febrero, entre COP 3.580 y COP 3.750.

Banco de Bogotá: maneja una proyección más alta para febrero de 2026, al ubicar la tasa de cambio en COP 4.183.

Global66: dice que, si persisten las presiones fiscales en Colombia y una postura cautelosa de la Reserva Federal, el dólar podría ganar impulso hacia niveles entre COP 3.720 y COP 3.750. No obstante, una moderación de la inflación podría generar retrocesos hacia rangos de COP 3.650 a COP 3.680.

Fedesarrollo: en su más reciente Encuesta de Opinión Financiera, la expectativa promedio del mercado ubicó la tasa de cambio en COP 3.830 para diciembre de 2026.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.