Dólar hoy en Colombia: precio de la divisa para este 11 de febrero

La debilidad global del dólar continúa haciendo de las suyas y, a lo largo de este 2026, ha mantenido a la divisa en un rango entre COP 3.600 y COP 3.700.

Tras las primeras operaciones de este miércoles 11 de febrero en el mercado spot, el billete verde se cotiza en COP 3.678, esto es COP 19 más que el cierre del martes (COP 3.659).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera se ubica en COP 3,659.71 para este 11 de febrero, un valor 0,21 % superior al del día anteiror. La TRM actual disminuyó un 11,45 % (COP 473.22 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y se redujo un 1,54 % (COP 57,38) comparando con el mismo día del mes anterior.

La debilidad del dólar explicada

Aunque en muchos países una moneda débil suele generar alarma, en el caso de Estados Unidos la depreciación del dólar no se está interpretando como una señal de crisis. Por el contrario, encaja con una estrategia económica que apunta a mejorar la competitividad externa y fortalecer la producción interna.

Un dólar más bajo abarata en moneda extranjera los bienes y servicios producidos en Estados Unidos. Eso hace que las exportaciones sean más atractivas en precio frente a las de otros países. Al mismo tiempo, encarece las importaciones, lo que puede incentivar el consumo de productos fabricados localmente y apoyar procesos de relocalización industrial.

En esa lógica, la depreciación funciona como una herramienta para impulsar el empleo y la actividad manufacturera, en un país que ha perdido millones de puestos industriales en las últimas décadas. Un dólar menos fuerte facilita vender más al exterior, algo clave si el objetivo es reindustrializar y reducir la dependencia de bienes importados.

El riesgo, sin embargo, está en la inflación: si las importaciones se encarecen demasiado, los mayores costos pueden trasladarse a los precios internos. Por eso, la conveniencia de un dólar débil depende de que el ajuste sea ordenado y de que los mercados sigan confiando en la solidez financiera de Estados Unidos.

¿Qué esperan los analistas para el dólar?

Bancolombia: considera que, en el corto plazo, el dólar podría moverse dentro de un rango acotado durante febrero, entre COP 3.580 y COP 3.750.

Banco de Bogotá: maneja una proyección más alta para febrero de 2026, al ubicar la tasa de cambio en COP 4.183.

Global66: dice que, si persisten las presiones fiscales en Colombia y una postura cautelosa de la Reserva Federal, el dólar podría ganar impulso hacia niveles entre COP 3.720 y COP 3.750. No obstante, una moderación de la inflación podría generar retrocesos hacia rangos de COP 3.650 a COP 3.680.

Fedesarrollo: en su más reciente Encuesta de Opinión Financiera, la expectativa promedio del mercado ubicó la tasa de cambio en COP 3.830 para diciembre de 2026.

