Precio del dólar hoy en Colombia: así se cotiza en casas de cambio el 11 de marzo

En la segunda semana de marzo de 2026, el dólar en Colombia se ha movido al ritmo del panorama internacional y de la incertidumbre que provocan los acontecimientos en Oriente Medio.

Mientras los mercados van haciéndose la idea, cada vez más, de que el conflicto bélico que hoy tiene el estrecho de Ormuz cerrado. Se trata del canal por el que pasa un 20 % del petróleo y del gas que consume el mundo.

Ese ha sido el escenario de ataques bélicos y la razón por la que algunos países (como Alemania y Japón) decidieron sacar sus reservas para aliviar el suministro de petróleo.

Como el conflicto podría extenderse más allá de unas cuantas semanas, la moneda estadounidense mantiene su calidad de activo refugio. Por eso hay que seguir de cerca las negociaciones de la tasa de cambio y su evolución.

Para el miércoles, el dólar inicia con un alza que lo lleva a los COP 3.709,9, lo que representa un incremento de 12,9 pesos frente al cierre del martes, que fue de COP 3.697,05.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 11 de marzo es de COP 3.710,5.

¿Qué ha pasado con el precio del dólar?

En el último mes, el dólar ha mantenido una tendencia al alza, pasando de los COP 3.668 a los más de COP 3.750, con una jornada (la del 3 de marzo) en la que llegó a superar la barrera de los COP 3.800.

Según el análisis hecho por Global 66, los últimos días se han marcado por el aumento significativo en la incertidumbre global, en un contexto donde los mercados ya venían ajustando posiciones tras un período prolongado de valorizaciones exigentes.

Más allá de lo evidente (el conflicto en Oriente Medio que ha aumentado el apetito por el dólar como activo refugio), otros movimientos importantes también le han sacado partido al billete verde, como los resultados de Nvidia (que disipó los temores sobre una eventual burbuja asociada a las altas valoraciones de este tipo de tecnológicas) y el comportamiento de la macroeconomía estadounidense.

“El escenario se torna aún más desafiante tras el aumento del nerviosismo producto de la intervención militar en Medio Oriente, lo que ha prolongado la incertidumbre”, apunta.

Este tipo de variables ha impulsado a que el dólar se aprecie con fuerza a nivel global, mostrando esos flujos hacia activos más seguros, en tiempos de tensiones geopolíticas.

“El precio del dólar seguirá subiendo en los próximos días”, afirmó Sebastián Chacón Marín, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano.

En diálogo con este diario, el académico detalló que el conflicto en Medio Oriente ha afianzado la perspectiva alcista. Chacón señaló que, dado que el dólar es un activo refugio, sigue siendo una inversión interesante, atado a la posible no reducción de tasa de interés por la Reserva Federal de EE. UU., su banco central.

La insistencia de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz podría represar poco más del 20 % del petróleo mundial. Esto, dice, aprieta los márgenes de producción de los países petroleros. Y sumado a una prolongación de la guerra, el petróleo podría pasar de los USD 100 a día de hoy (ya con una fuerte alza) hasta los 150.

En Colombia, el freno a la inversión en infraestructura de exploración de hidrocarburos y, por ende, la caída en la producción y exportaciones, ponen en verde el semáforo de la valorización del dólar.

