Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 12 de diciembre

El dólar inicia las negociaciones del día a la baja, tres registrar COP 3.790. Esto se traduce en una caída de COP 10,6 frente a cierre del jueves, que fue de COP 3.800,6.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue fijada por la Superintendencia Financiera en COP 3.810,99.

En el último mes, el dólar ha subido COP 90, retomando una tendencia al alza tras meses de cerrar cuesta abajo.

Los factores que han movido el dólar en la semana

En las últimas semanas, según lo explicado por expertos consultados por este medio, el dólar ha sido influenciado por la debilidad que ha tenido frente al grueso de las otras divisas en el mundo, la variación en los precios del petróleo, la percepción del riesgo local, y las expectativas sobre la decisión que tome la Reserva Federal (Fed) en torno a las tasas de interés.

Sobre esto último, el banco central de Estados Unidos ya hizo su tercer recorte consecutivo y dejó la tasa de referencia en un rango entre 3,5 % y 3,75 %, en una decisión con tres votos en contra y proyecciones que solo anticipan un nuevo recorte en 2026.

La decisión de la Fed es clave, ya que la baja de tasas estimularía la inversión, lo que aumentaría el flujo de dólares y, por ende, se presionaría a la baja su precio. Justo esto es lo que se evidenció en las negociaciones, tras la decisión del miércoles.

Para Diego Franco, jefe de Inversiones de Franco Capital Asset Management, la volatilidad de la semana puede llevar al billete verde a alcanzar techos de COP 3.885.

“Sin embargo, para final de año, mantenemos nuestra proyección en un rango entre COP 3.790 y COP 3.850”, señala.

