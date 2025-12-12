Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Finanzas Personales

Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 12 de diciembre

La divisa sigue cayendo esta semana y ya se encuentra por debajo de los COP 3.800.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
12 de diciembre de 2025 - 01:41 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - tsingha25
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El dólar inicia las negociaciones del día a la baja, tres registrar COP 3.790. Esto se traduce en una caída de COP 10,6 frente a cierre del jueves, que fue de COP 3.800,6.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue fijada por la Superintendencia Financiera en COP 3.810,99.

Vínculos relacionados

El aeropuerto de Barranquilla cierra temporalmente tras incidente con un vuelo: ¿qué pasó?
Director ejecutivo de Uber prevé la llegada de los robotaxis a más de diez mercados en 2026
Los caminos para financiar el presupuesto 2026 tras el hundimiento de la reforma tributaria

En el último mes, el dólar ha subido COP 90, retomando una tendencia al alza tras meses de cerrar cuesta abajo.

Los factores que han movido el dólar en la semana

En las últimas semanas, según lo explicado por expertos consultados por este medio, el dólar ha sido influenciado por la debilidad que ha tenido frente al grueso de las otras divisas en el mundo, la variación en los precios del petróleo, la percepción del riesgo local, y las expectativas sobre la decisión que tome la Reserva Federal (Fed) en torno a las tasas de interés.

Sobre esto último, el banco central de Estados Unidos ya hizo su tercer recorte consecutivo y dejó la tasa de referencia en un rango entre 3,5 % y 3,75 %, en una decisión con tres votos en contra y proyecciones que solo anticipan un nuevo recorte en 2026.

La decisión de la Fed es clave, ya que la baja de tasas estimularía la inversión, lo que aumentaría el flujo de dólares y, por ende, se presionaría a la baja su precio. Justo esto es lo que se evidenció en las negociaciones, tras la decisión del miércoles.

Para Diego Franco, jefe de Inversiones de Franco Capital Asset Management, la volatilidad de la semana puede llevar al billete verde a alcanzar techos de COP 3.885.

“Sin embargo, para final de año, mantenemos nuestra proyección en un rango entre COP 3.790 y COP 3.850”, señala.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económcias

Economía

dólar

precio del dólar

dólar a peso colombiano

Dólar hoy

TRM

TRM HOY

Breaking

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.