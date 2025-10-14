Dólar hoy en Colombia: así cotiza la moneda este 14 de octubre

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Ron Antonelli

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dólar abrió en verde. Hoy se registra una apertura en COP 3.930, cercano cada vez más a la barrera de los 4.000 que rompió desde principios de septiembre.

La Tasa Representativa del Mercado se ubica en COP 3.913, fijada por la Superintendencia Financiera, un alza de 0,48 % frente a la anterior.

La última semana mostró un dólar que ganó terreno, pasando de COP 3.858 a 3.924, un avance de 66 pesos que parece modesto frente al desplome anual. En doce meses, la divisa ha cedido 322 pesos desde los COP 4.246 de octubre pasado, un descenso que matiza la volatilidad reciente y recuerda que el ritmo del dólar nunca se mide en un solo compás.

En el siguiente gráfico puede ver la tendencia a la baja desde hace un año.

💸 El respiro del dólar

A la fecha, la divisa estadounidense ha cedido 10 % este año, despertando una pregunta incómoda: ¿estamos ante el principio del fin de su hegemonía? La respuesta está lejos de saberse. El dólar cambia cada día por motivos tan específicos como amplios.

Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia, lo analiza con frialdad. En su lectura, “el dólar continuará debilitándose en los próximos años debido al proceso de flexibilización monetaria y al deterioro de las finanzas públicas”, señala. Pero matiza: esta debilidad no implica la instauración de un nuevo patrón monetario global.

El dólar sigue siendo el rey indiscutido en el tablero financiero. Representa el 60 % de las emisiones de bonos internacionales, frente a 25 % del euro y 1,5 % del yen. Las bolsas estadounidenses, con una capitalización de USD 62 billones, albergan a los gigantes tecnológicos que mueven el mundo: Apple, Nvidia, Microsoft.

Sin embargo, hay grietas en el pedestal. Las emisiones de deuda en dólares cayeron 19 % en los primeros cinco meses del año. Brasil redujo 44 % sus emisiones en la divisa y considera emitir bonos en yuanes. Arabia Saudita recaudó EUR 2.250 millones en bonos verdes. Colombia realizó su primera emisión en euros desde 2016.

No es la primera vez que el dólar pierde fuerza. Entre 2002 y 2008, la divisa cayó más de 40 % frente al euro, en un ciclo de debilidad asociado a déficits gemelos y a la burbuja inmobiliaria. Luego, entre 2014 y 2016, volvió a fortalecerse con la normalización monetaria de la Fed.

📅 Lo que viene: 13–18 de octubre

La próxima semana pondrá a prueba la resistencia del dólar:

EE. UU. : se publican cifras de inflación y ventas minoristas, claves para anticipar la política de la Fed. Además, varios miembros del banco central darán discursos que pueden mover expectativas.

Geopolítica : la tensión comercial escala tras nuevas medidas de EE. UU. a China, que impuso el viernes aranceles de 100 % y controles tecnológicos, mientras China responde con restricciones a tierras raras, investigación a Qualcomm y advertencias sobre el clima de negociación

Colombia: el mercado estará atento a la subasta de TES y a la discusión presupuestal en el Congreso, factores que pueden añadir presión local.

💼 Implicaciones para el peso colombiano

Este escenario pinta un horizonte favorable para el peso. Bancolombia proyecta un tipo de cambio entre 3.850 y 4.060 pesos para el cuarto trimestre de 2025. La debilidad del dólar, sumada a precios estables del petróleo y una cosecha cafetera récord, ofrece un colchón cambiario inesperado.

¿Quiénes ven los efectos del dólar en Colombia?

Importadores : un dólar más barato reduce costos de insumos y bienes importados, pero puede golpear la competitividad de la industria local.

Exportadores : reciben menos pesos por cada dólar, lo que afecta márgenes, aunque el café y el petróleo compensan con precios altos.

Viajeros : quienes planean salir del país encuentran un dólar más barato, lo que abarata tiquetes y gastos en el exterior.

Deudores en dólares: empresas y hogares con créditos en esta divisa ven aliviada su carga financiera.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.