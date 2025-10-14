Más viajes y menos choques durante el fin de semana de receso escolar

Se desplegaron equipos de vigilancia en 73 puntos del país con controles operativos y campañas pedagógicas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante la semana de receso y el puente festivo hubo más carreteras seguras y menos accidentes de tránsito. La buena noticia tiene cifras: mientras 194.000 pasajeros adicionales transitaban por las terminales de transporte, los accidentes viales se desplomaron en porcentajes históricos que se traduce en vidas rescatadas.

Entre el 3 y el 13 de octubre, más de 10,2 millones de vehículos circularon por las principales vías del país, un aumento de 5 % más frente al año pasado. Es decir, si cada vehículo movilizó a un promedio de dos personas, hubo al menos 20 millones de viajeros por carretera, el equivalente a llenar 500 estadios del tamaño de El Campín de Bogotá.

Pese a la alta cifra, la siniestralidad vial se redujo en 60 % y las muertes en carreteras disminuyeron a la mitad, según el balance del Ministerio de Transporte con corte al mediodía del lunes 13 de octubre.

El viernes que movilizó a todo un país

El punto álgido de la temporada se registró el viernes 10 de octubre. Ese día, las terminales terrestres despacharon 38.843 vehículos que transportaron a 453.150 personas hacia sus destinos turísticos y familiares. La cifra representa la mayor movilización de pasajeros registrada durante los diez días del periodo festivo.

Detrás de estos números late una operación logística que desplegó equipos de vigilancia en 73 puntos estratégicos del territorio nacional. La Superintendencia de Transporte mantuvo presencia en 32 ciudades, terminales terrestres, peajes, puertos y sistemas de cable aéreos, verificando el cumplimiento de los protocolos de seguridad y las condiciones legales de los operadores.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, atribuyó estos resultados a una combinación de factores. Las campañas pedagógicas, los controles operativos y una mayor conciencia ciudadana confluyeron para crear un escenario donde más vehículos en las carreteras no significaron más accidentes.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial ejecutó la campaña #LaVidaNosUne, llegando a más de 29.000 actores viales con mensajes sobre el uso del cinturón de seguridad y la prevención de conductas de riesgo. Mientras tanto, los “amarillitos” del Instituto Nacional de Vías y los equipos de la Agencia Nacional de Infraestructura acompañaron los principales corredores viales, anticipándose a posibles inconvenientes.

Por las terminales terrestres circularon más de 3,7 millones de pasajeros, mientras los aeropuertos del país movilizaron a 2 millones de viajeros. Estas cifras, unidas a la reducción histórica en accidentalidad, pintan un panorama esperanzador para las próximas temporadas de alta movilidad.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.