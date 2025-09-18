Precio del dólar hoy en Colombia: así se cotiza este 18 de septiembre

Imagen de referencia. Foto: EFE - Francisco Guasco

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las negociaciones de este jueves, el dólar abrió con un precio que se sostiene por debajo de los $3.900. La moneda se ha mantenido estable a lo largo de la semana por debajo de dicho límite.

El valor de la divisa inicia en $3.875, lo que representa una reducción leve de apenas $2,01 en comparación con el último cierre de los mercados del pasado 17 de septiembre ($3.876,01).

Por su parte, la tasa representativa del mercado (TRM) para este jueves 18 de septiembre fue fijada por la Superintendencia Financiera en $3.880,01.

Lo que viene para Estados Unidos con la Fed

Para dimensionar lo que está en juego para la tasa de cambio esta semana hace falta repasar lo que ha ocurrido con la economía estadounidense, que se ha venido enfriando. En el país subió el desempleo a 227.000, la inflación anual se ubicó en 2,6 % y las nóminas no agrícolas sorprendieron a la baja.

Para Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech Global66, estos datos consolidan la expectativa de un cambio en la política monetaria estadounidense porque le “entrega a la Reserva Federal espacio para iniciar su ciclo de recortes”.

Este 16 y 17 de septiembre se celebró la reunión del banco central, en la que tienen los ojos puestos todos los mercados.

Allí se anunció el primer recorte de tasas tras un largo ciclo de endurecimiento monetario, que coincidió con los pronósticos de analistas. La expectativa general se cumplió con el ajuste de 25 puntos básicos, que lleva la tasa al rango de 4,00 % – 4,25 %.

El mercado ya ha apostado a una serie de recortes que se extenderían hasta 2026. Ese escenario ha presionado a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro, ha impulsado a las bolsas a máximos históricos y ha debilitado al dólar. Pero Jerome Powell, presidente de la Fed, podría llevar a que se moderen las expectativas.

El impacto para Colombia

En contraste, el peso se ha fortalecido no solo por la debilidad del dólar internacional, sino también por factores propios. “Por razones internas las tasas siguen siendo atractivas y esto lleva a la fortaleza del peso colombiano”, explicó Jhon Torres, de la Uniagustiniana.

Esa rentabilidad relativa ha favorecido los flujos hacia activos locales y reforzado la apreciación de la moneda.

Michael Smith Ortegón, de la Universidad Católica de Colombia, destaca que el rumbo en el corto plazo dependerá también de variables como el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y la evolución de los bonos del Tesoro en Estados Unidos.

Como no se esperan cifras macroeconómicas esta semana, la atención de los inversionistas ha estado puesta en la reacción de los activos colombianos frente a los datos de Estados Unidos y el resultado de la reunión de la Reserva Federal.

Así las cosas, como la Fed confirmó la senda de alivio monetario que descuentan los inversionistas, es probable que el peso mantenga su solidez.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.