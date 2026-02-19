Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 19 de febrero

Falling dollars. Foto: Getty Images - Buena Vista Images

Durante esta semana, el precio del dólar ha tenido jornadas en un contexto de debilidad global de la moneda. Aunque también ha tenido días de recuperación leve, lo quel mantiene inestable la tasa de cambio.

En este marco, la divisa arranca la penúltima y tercera jornada semanal, ya que las negociaciones iniciaron el martes luego de que el lunes fuera feriado en Estados Unidos debido al Día de los Presidentes. Además, el martes se conoció un dato clave: el crecimiento de la economía colombiana fue del 2,6 % para 2025. Las proyecciones de agentes nacionales y externos estimaban un crecimiento de entre 2,5 % y 3,1 %.

Ahora bien, para este miércoles, el mercado spot del dólar abrió en torno a los COP 3.694,9, lo que significa un aumento de COP 46 frente al último cierre del miércoles, cuando la moneda marcó COP 3.648,9.

De otra parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 19 de febrero es de COP 3.669,21.

¿Qué mueve el precio del dólar?

Las variables que lo mantienen a la baja son diversas. Según lo explicado por Jeisson Andres Balaguera, CEO de Values AAA, una de las principales es el nivel de endeudamiento que ha adquirido recientemente la nación, pues esto se traduce en un ingreso considerable de dólares.

Respecto al escenario internacional, la política adoptada por el gobierno de Donald Trump busca devaluar la divisa para así equilibrar su balanza comercial. Esto, también ha influido en que el dólar se abarate en otras naciones.

“Este escenario ha incrementado la demanda por activos refugio como el oro y otras monedas fuertes, tanto por parte de bancos centrales como de inversionistas individuales”, detalla Skandia.

Si bien es imposible predecir el movimiento de la divisa, Balaguera considera que el dólar mantendrá esta tendencia bajista, por lo menos durante los primeros seis meses del año.

Que la divisa suba no sucederá sino hasta el segundo trimestre, dependiendo de las políticas macroeconómicas que se tomen en temas como el petróleo, pues este sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos en dólares para Colombia.

Para los inversionistas interesados en activos en dólares, Skandia aconseja aprovechar la coyuntura para diversificar los portafolios y tomar decisiones alineadas con los objetivos financieros de largo plazo, evitando reacciones impulsivas ante movimientos coyunturales del mercado

“Desde una perspectiva de educación financiera, un dólar a la baja puede representar una oportunidad para fortalecer la diversificación internacional de los portafolios. Un nivel cercano a los COP 3.600 por dólar permite acceder a activos externos en condiciones más favorables, fortaleciendo las estrategias de inversión de largo plazo”, explica la aseguradora.

