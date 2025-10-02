Precio del dólar hoy en Colombia: así se cotiza en casas de cambio el 2 de octubre

Imagen de referencia. Foto: José Vargas

Esta ha sido una semana dinámica para el dólar. Arrancó el lunes con un incremento que lo dejó por encima de los COP 3.900 y siguió subiendo el martes. Sin embargo, retomó su tendencia a la baja durante la jornada del miércoles.

Ahora la moneda estadounidense comienza las negociaciones del día con un leve incremento que la deja en los COP 3.885, lo que representa un aumento de cinco pesos frente al último cierre del 1 de octubre (COP 3.880).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este jueves 2 de octubre de 2025 permanece en COP 3.890.

En el último mes, el precio del billete verde ha caído COP 133, lo que se traduce en uno de los retrocesos más agresivos del año.

¿Cuáles factores moldean el precio del dólar?

Expertos consultados por este medio coinciden en que son diversas las variables que explican el comportamiento de la divisa. Recientemente, ha sido relevante para la caída del precio el cierre del gobierno estadounidense en esta semana.

Al tratarse de una suspensión temporal de los servicios del gobierno federal, su impacto dependerá de cuánto dure. Un cierre prolongado del gobierno estadounidense probablemente aumentará la presión sobre el dólar.

Además, la política comercial que ha empleado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el alza de los aranceles. Esto ha creado incertidumbre en el mercado estadounidense, lo que impacta las inversiones y, por ende, el valor de la moneda.

También impacta la política monetaria y la propia macroeconomía estadounidense, específicamente el comportamiento de la inflación y los ajustes que hace la Reserva Federal (Fed), vía tasas de interés, para contenerla.

Esto último es clave, pues menores tasas incentivan la inversión y, por ende, más probabilidades de que en mercados como el colombiano aumente el ingreso de dólares.

Lo cierto es que esta bajada en el precio del dólar no es un fenómeno exclusivo de Colombia. En otras economías de la región también se ha experimentado este retroceso.

Incluso así, hay elementos muy propios del mercado colombiano que también han fortalecido el peso, como lo es el ligero aumento de las exportaciones y la recepción de las remesas. La razón que lo explica es que si hay mayores entradas de divisas (más oferta), el precio cae.

