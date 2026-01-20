Dólar hoy en Colombia: así cotiza la moneda el 20 de enero

El año pasado, el dólar rondaba los COP 4.335. Hoy, su precio se ha desvalorizado en XXX. Foto: Getty Images/Imagezoo - Getty Images

El dólar es cada vez más afín a la volatilidad. El contagio, que arrancó por presiones geopolíticas desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE. UU. en enero del año pasado, ha volteado las proyecciones de los analistas. Hoy la impredecibilidad es más ley que excepción.

En la apertura, la divisa registró un valor de COP 3.670, una disminución de 27 pesos frente a los 3.697 del viernes (ayer fue festivo en EE. UU.)

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.700, fijada por la Superintendencia Financiera, un alza de 13 pesos si se compara con la semana pasada.

El dólar ha mostrado una tendencia alcista/bajista. Desde hace una semana, el precio se ha valorizado: pasó de COP 3.629 a 3.670 Si se compara con hace un mes, la caída ha sido de COP 95, tras los 3.765 del 23 de diciembre.

Los factores que mueven el dólar esta semana

Este lunes se conoció que el Producto Interno Bruto (PIB) de China del cuarto trimestre y el resultado es que el país creció 5 % en 2025. Se trata de uno de los ritmos más bajos de las últimas décadas, en un contexto de consumo interno débil y crisis de deuda en el sector inmobiliario.

De otro lado, el jueves se publicará el PIB de Estados Unidos (se espera un 3,8 % anual). Los datos de ambos países pueden mover expectativas, aunque el verdadero hito llegará el 28 de enero, cuando la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) anuncie su decisión de tasas (actualmente en 3,75 %).

En ese contexto, los analistas esperan una semana de volatilidad contenida, más de ajustes que de giros bruscos.

Para el Grupo Cibest, el dólar podría oscilar entre COP 3.600 y COP 3.750, con sesgo ligeramente de depreciación si reaparecen las preocupaciones fiscales o si los datos internacionales refuerzan la idea de tasas altas por más tiempo en Estados Unidos.

Para el primer trimestre de 2026, el análisis del grupo de investigación coincide en que la divisa se ubicará en niveles cercanos a COP 3.750, consistentes con el panorama actual.

Los datos económicos relevantes en la semana

Crecimiento económico en China y EE. UU., que pueden mover el apetito por riesgo.

El ruido político en torno a la Fed, que seguirá influyendo en el dólar global.

Las señales fiscales locales, especialmente cualquier novedad jurídica sobre el decreto de emergencia.

Los flujos asociados a la deuda externa del Gobierno, que pueden distorsionar el mercado en el corto plazo.

El dólar está en modo alivio. Las previsiones suponen pocos movimientos, pero los suficientes que podrían cambiar la balanza.

