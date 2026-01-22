Precio del dólar hoy en Colombia: así cotiza en casas de cambio este 22 de enero

El billete estadounidense se ha desvalorizado en COP 600 desde hace un año, cuando rondaba los 4.300. Foto: Bloomberg - Tomohiro Ohsumi

El dólar despertó a la baja. A primera hora de la mañana, la divisa marcó una apertura en COP 3.667, una reducción de cuatro pesos frente a la jornada del miércoles.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para este miércoles está en COP 3.669,15, una baja frente a la fijada para el 21 de enero, que quedó en COP 3.682,97.

La divisa ha mostrado una tendencia con algo de volatilidad, pero manteniendo valores mínimos. Desde hace una semana, el precio se ha desvalorizado: pasó de COP 3.688 a 3.667 Si se compara con hace un mes, la caída ha sido de COP 71, tras los 3.738 del 24 de diciembre.

Los factores que mueven el dólar esta semana

Este lunes se conoció que el Producto Interno Bruto (PIB) de China del cuarto trimestre y el resultado es que el país creció 5 % en 2025. Se trata de uno de los ritmos más bajos de las últimas décadas, en un contexto de consumo interno débil y crisis de deuda en el sector inmobiliario.

De otro lado, hoy se publicará el PIB de Estados Unidos (se espera un 3,8 % anual). Los datos de ambos países pueden mover expectativas, aunque el verdadero hito llegará el 28 de enero, cuando la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) anuncie su decisión de tasas (actualmente en 3,75 %).

En ese contexto, los analistas esperan una semana de volatilidad contenida, más de ajustes que de giros bruscos.

Para el Grupo Cibest, el dólar podría oscilar entre COP 3.600 y COP 3.750, con sesgo ligeramente de depreciación si reaparecen las preocupaciones fiscales o si los datos internacionales refuerzan la idea de tasas altas por más tiempo en Estados Unidos.

Para el primer trimestre de 2026, el análisis del grupo de investigación coincide en que la divisa se ubicará en niveles cercanos a COP 3.750, consistentes con el panorama actual.

Los datos económicos relevantes en la semana

Crecimiento económico en China y EE. UU., que pueden mover el apetito por riesgo.

El ruido político en torno a la Fed, que seguirá influyendo en el dólar global.

Las señales fiscales locales, especialmente cualquier novedad jurídica sobre el decreto de emergencia.

Los flujos asociados a la deuda externa del Gobierno, que pueden distorsionar el mercado en el corto plazo.

